Тинькофф Банк (TCS LI – ПОКУПАТЬ) завтра опубликует отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО.

Мы полагаем, что прибыль снизится относительно рекордного уровня 4 кв. (минус 13%), однако продолжит расти год к году (плюс 23%), а ROAE составит 64%. Консенсус предполагает снижение прибыли примерно на 10% квартал к кварталу. Одним из сезонных факторов, оказывающих давление в 1 кв., должна быть стоимость риска, которая, по нашей оценке, вырастет примерно до 8% (с 7,7% в 1 кв. 2018 г. и сезонно низких 4,3% в 4 кв. 2018 г., консенсус составляет 7,5%). Учитывая, что в течение года показатель, скорее всего, снизится, это не помешает банку достичь по итогам года ориентира руководства в 6–7%. Кроме того, исходя из данных по РСБУ, в 1 кв. активно рос кредитный портфель – примерно на 15% к уровню начала года, что должно привести к созданию новых резервов. Мы ждем, что снижение ЧПМ продолжится. Впрочем, согласно нашим расчетам, оно будет в пределах 50 б.п. за квартал, а ЧПД может увеличиться на 11% за квартал и 28% год к году.

Рост чистых комиссий, по всей видимости, продолжит постепенно замедляться. Чистые комиссии же, по нашим оценкам, увеличатся приблизительно на 4% за квартал и 33% с уровня годичной давности. В результате тренд на замедление год к году сохранится (в 4 кв. рост составлял 39%). Прочие доходы в силу сезонности, вероятно, сократятся относительно 4 кв., но продолжат быстро расти год к году. Операционные расходы, как мы ожидаем, сохранили темпы роста год к году на уровне около 30% при соотношении Расходы/Доходы, равном примерно 44%.

Квартальные дивиденды могут составить около 0,18 долл./ГДР с доходностью 0,9%. Начиная с 1 кв. банк должен перейти на выплату 30% квартальной чистой прибыли в виде дивидендов (вместо 50% ранее). Как ранее указывал менеджмент, это обусловлено повышением коэффициентов риска по потребкредитам с 1 апреля. Руководство также сообщало, что это повышение будет стоить около 1 п.п. достаточности капитала. На 1 апреля коэффициент Н1.1 был равен 9,5%, Н1.2 – 12,7%, Н1.0 – 13%, достаточность капитала 1-го уровня выросла примерно на 2 п.п. относительно февраля благодаря аудиту прибыли предшествующих периодов. Дивиденды по итогам квартала могут составить приблизительно 0,18 долл./ГДР с доходностью 0,9%.