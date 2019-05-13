РУСАЛ должен опубликовать свои финансовые результаты во вторник, 14 мая.

Мы прогнозируем, что выручка снизится до $2 160 млн (-9% кв/кв), EBITDA сократится до $224 млн (-38% кв/кв) на фоне существенного снижения рентабельности (на 5 пп кв/кв — до 10.3%), а скорректированная чистая прибыль (без учета доли в прибыли Норникеля) опустится до минус $74 млн.

На результатах отрицательно скажется снижение продаж ПДС на 22% кв/кв на фоне проблем с продлением лицензий OFAC в 1К, а также падение цен реализации алюминия на 8% кв/кв, усугубленное сокращением ценовой премии в ПДС, которая особенно влияет на рентабельность.

Хотя 1К19 станет вторым кварталом подряд, когда будет отмечено сильное снижение EBITDA, мы ожидаем, что этот тренд развернется во 2К19 после ожидаемого улучшения продаж ПДС, и несмотря на давление на цены из-за сложной конъюнктуры на мировом рынке алюминия.

Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по РУСАЛу, который сильно недооценен по мультипликатору EV/EBITDA 2019П — 2.5x (-60% относительно аналогов), и ожидаем увидеть улучшение в продажах к концу 2019 и рост FCF на фоне прогнозируемого высвобождения оборотного капитала в размере $600-900 млн.