Полюс должен опубликовать свои финансовые результаты во вторник, 14 мая.

С учетом данных по продажам золота, раскрытых в операционных результатах, мы ожидаем, что выручка достигнет $751 млн (-3% кв/кв). EBITDA должна упасть незначительно — до $481 млн (-1% кв/кв) благодаря росту рентабельности (+1.5 пп кв/кв до 64%), а скорректированная чистая прибыль, как ожидается, снизится до $265 млн (-9% кв/кв).

Наряду с относительно сильным показателем выручки (незначительное снижение, несмотря на падение объемов продаж золота на 11% кв/кв, за счет роста цен на золото на 6% кв/кв), мы ожидаем увидеть снижение общехозяйственных, коммерческих и административных расходов кв/кв, но рост общих денежных затрат (TCC), поскольку негативный эффект от снижения продаж концентрата сурьмы и укрепления рубля должен нивелировать положительное влияние сезонного прекращения добычи на россыпях и нормализацию TCC Наталки после ремонтных работ в 4К18.

Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, отмечая его привлекательную оценку (5.8x по мультипликатору EV/EBITDA 2019П, на 33% ниже, чем у крупных мировых золотодобывающих компаний) и хороший прогресс относительно прогнозных показателей на 2019 по добыче (2.8 млн унц.) и TCC ($425/унц.) по итогам 1К19.