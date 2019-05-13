За период с 14 мая по 6 июня объем регулярных интервенций должен составить 300,5 млрд руб. Это примерно на 45 млрд руб. больше, чем в предыдущем месяце, когда на приобретение валюты Министерство финансов направило 255,4 млрд руб. Дневные же интервенции вырастут до 16,7 млрд руб. Помимо этого ведомство продолжит ежедневные интервенции на сумму 2,8 млрд руб. в рамках отложенных покупок. Формально объем месячных покупок вовсе не рекордный. Так, в марте объем регулярных интервенций составил 310 млрд руб. В конце прошлого года суммы, направляемые Минфином на конвертацию в иностранную валюту в рамках исполнения бюджетного правила, также были существенно выше. Пик в 526 млрд руб. был зафиксирован в ноябре, но эти средства были конвертированы вне рынка, ЦБ интервенций на открытом рынке не проводил. С учетом длинных праздников покупки будут проводиться в течение 18 дней, так что с учетом компенсационных покупок объем дневных интервенций достигнет рекордных 19,5 млрд руб., или около 300 млн долл. в день по текущему курсу. Это может негативно повлиять на динамику рубля в мае, особенно учитывая, что сезонно профицит счета текущих операций в мае снижается. Суммарно с начала года объем интервенций достиг 1,16 трлн руб., было куплено свыше 23 млрд долл.

Период усреднения завершился спокойно, но сейчас спрос на ликвидность может вырасти. К концу периода усреднения на корсчетах банков скопился значительный избыток средств. В результате ЦБ в последний день был вынужден провести депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом в 1,45 трлн руб. сроком на один день. Это привело к сокращению корсчетов до менее 1 трлн руб., но уже 8 мая значительная часть средств вернулась на корсчета. Таким образом, на длинные выходные банки ушли, имея на корсчетах чуть менее 2,3 трлн руб. Это примерно соответствует объему средств, который банки должны поддерживать на корсчетах в среднем за месяц для выполнения регуляторных требований, но не позволяет создать никакого резерва. Предстоящие на этой неделе платежи в соцфонды способны привести к сокращению корсчетов ниже комфортного для банков уровня, что поддержит спрос на ликвидность и может вылиться в новый рост ставок на межбанковском рынке.