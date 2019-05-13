MSCI объявит результаты майского полугодового пересмотра базы расчета индексов после закрытия глобального рынка 13 мая. Заявленные изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 мая, т. е. раньше, чем в предыдущие годы, что вызвано корректировкой графика MSCI с учетом календарного расписания торгов в Саудовской Аравии.

— В рамках этого пересмотра мы не ожидаем включения или исключения российских активов. Мы прогнозируем порог рыночной капитализации на уровне $3,1-3,3 млрд, а это значит, что список российских компаний в расчетной базе индекса не изменится. По нашим оценкам, ближе всех к порогу для исключения находится Транснефть: в период фиксации цен в рамках этого пересмотра рыночная капитализация компании с поправкой на free float была на 8-10% выше наших самых жестких оценок уровней отсечения.

— Несколько возможных изменений free float. По итогам этого пересмотра оценка free float ЛУКойла, Татнефти и МТС для индексов MSCI может быть понижена на 5 п. п. (включая ежегодный пересмотр глобальных структур акционеров по версии MSCI). Оценка free float Полюса и Интер РАО может быть повышена на 5 п. п. по каждой компании.

— Включение новых рынков и увеличение доли китайских акций класса А. По итогам этого пересмотра Саудовская Аравия и Аргентина войдут в индексы MSCI EM, в результате чего совокупный минимальный приток пассивных фондов на эти рынки составит около $1,8 млрд, а увеличение доли китайских акций класса А должно способствовать притоку более чем $800 млн. По нашим оценкам, по итогам этого перераспределения капитала из России будет выведено $100 млн; при этом следует учитывать, что это только пассивные деньги из фондов, ориентирующихся на индексы MSCI EM, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.