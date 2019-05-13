Чистая прибыль TCS Group по МСФО в первом квартале текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,4 раза и составила 8,08 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" на основе опроса аналитиков.

Чистые расходы на создание резервов, по прогнозу аналитиков, выросли на 28,1%, до 4,1 миллиарда рублей.

Согласно консенсус-прогнозу, распространенному TCS Group, чистая прибыль группы за первый квартал выросла на 26,3% — до 7,2 миллиарда рублей. Чистые расходы на создание резервов увеличились более чем в 1,4 раза — до 4,7 миллиарда рублей.

TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за первые три месяца текущего года во вторник, 14 мая.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

По расчетам аналитиков Газпромбанка, чистая прибыль TCS Group за январь-март составила 9,1 миллиарда рублей, что больше результата за аналогичный период прошлого года практически в 1,6 раза. Рентабельность капитала группы, по оценке аналитиков, достигла 80,9% против 60% годом ранее.

"Основными факторами роста прибыли ожидаемо станут сильная динамика кредитования и связанное с этим увеличение процентного дохода (рост на 22% год к году), а также успехи в наращивании непроцентных статей дохода, в первую очередь комиссий (рост на 39% год к году)", — прогнозируют они.

Эксперты ожидают, что кредитный и депозитный портфели продемонстрируют рост сильно выше рынка: 55% и 59% в годовом выражении соответственно. В кредитовании TCS Group ожидаемо сильно будет расти как за счет сегмента кредитных карт, так и за счет экспансии в новые смежные подсегменты, уверены они.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли TCS Group за первый квартал представлены ниже (в миллиардах рублей):

Альфа-банк — 7,1

Газпромбанк — 9,1

РИА Рейтинг — 9,7

"Уралсиб" — 7

Sova Capital — 7,5

Ожидания по расходам группы на резервы за январь-март выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

Альфа-банк — 4,4

Газпромбанк — 3,7

РИА Рейтинг — 3

"Уралсиб" — 5

Sova Capital — 4,4

Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2018 году выросла в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом, до 27,1 миллиарда рублей. По итогам текущего года группа планирует получить чистую прибыль на уровне не менее 35 миллиардов рублей.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".