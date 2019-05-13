Несмотря на заявления в СМИ как со стороны США, так и Китая о том, что переговоры идут хорошо, и сделка будет вот-вот заключена (казалось, что все развивается уж слишком хорошо, а так редко бывает), в начале мая оказалось, что предстоящая сделка была миражом. По мнению американской стороны, Китай отказался от всех достигнутых договоренностей, из-за чего Д. Трамп вернулся к политике силы. Повышаются пошлины (с 10% до 25%) на товары, импортируемые из Китая в объеме 250 млрд долл., с намерением ввести повышенные пошлины на весь импорт (еще на 300 млрд долл.) в случае, если за месяц не удастся заключить торговое соглашение.

Китай пригрозил ответными мерами (наблюдающееся ослабление юаня может являться одной из таких мер). По данным СМИ, основной причиной разногласий оказались условия отмены уже введенных до переговоров повышенных пошлин (Китай настаивал на немедленной их отмене, в то время как США предполагали отмену лишь по факту соблюдения договоренностей спустя продолжительное время). Таким образом, каждая из сторон надеялась на уступки от партнера, которых по факту никто не захотел сделать: Китай хорошо понимает, что сценарий масштабной торговой войны неприемлем для США, поскольку динамика американских индексов акций, отражающая настроения экономических агентов, традиционно сильно влияет и на политические настроения (наличие такого влияния делает США уникальной в сравнении с другими странами, как развитыми, так и развивающимися). Возможно, китайская сторона предпочитает дождаться прихода следующего президента США (при падающем S&P у Д. Трампа гораздо меньше шансов) и увидеть эффект от введенных пошлин.

За повышенные пошлины в какой-то степени придется заплатить американскому потребителю (через удорожание товаров), маржа у многих американских корпораций снизится, что в условиях высокой долговой нагрузки может негативно отразиться на способности некоторых компаний исполнять свои долговые обязательства (те же последствия испытает и Китай). Это чревато новым экономическим и финансовым кризисом, а те деньги, которые США соберут в виде повышенных пошлин, уйдут обратно в частный сектор (в кратно большем объеме) через очередные раунды QE (и этого может быть недостаточно для компенсации экономического ущерба от торговой войны).

Финансовые рынки пока не верят в такой исход (уже не раз торговые отношения между США и Китаем обострялись, однако каждый раз за этим следовало перемирие и переговоры). Индекс S&P всего на 2,7% ниже максимума, доходность 10-летних UST снизилась на 20 б.п. с начала месяца до YTM 2,42%, но все еще выше локального минимума (наблюдавшегося в конце марта). Опасность перехода рынка в “медвежье” состояние в том, что в какой-то момент на нем пропадает ликвидность, после чего за один день возможно сильное движение вниз (из-за массовых маржин-колов и панических распродаж, а также продаж теми, кто пытался поймать “падающий нож”).