После того, как на прошлой неделе индекс МосБиржи снизился ниже отметки 2540, стало понятно, что наш рынок слабый. На фондовых рынках усилились беспокойства насчет того, что очередная серия взаимных пошлин США-Китай может заметно ухудшить состояние мировой экономики, что неблагоприятно для развивающихся рынков.

В прошлую пятницу США повысили пошлины на китайские товары. На выходных Дональд Трамп написал пост в Твиттере, в котором потребовал, чтобы Китай не принимал ответных мер и согласился на предложенные условия договора. Трамп пригрозил, что в противном случае США выдвинут гораздо более жесткие требования после переизбрания Трампа на пост президента в 2020 году.

Но в понедельник Китай заявил, что повысит ввозные пошлины на товары из США общим объемом в $60 млрд, несмотря на угрозы Дональда Трампа. Трамп считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы пережить торговый кризис. Но среди экспертов по экономике много пессимистов. Дальнейшая эскалация торговой войны может столкнуть экономику США в рецессию – такое мнение высказал в заметке клиентам в понедельник главный стратег по американскому фондовому рынку MorganStanley Майкл Уилсон. Повышение пошлин на китайские товары будет препятствовать росту прибыли американских компаний.

«Учитывая остальные факторы повышения себестоимости товаров и стабильно низкий уровень инфляции, у нас нет оснований полагать, что компании в большинстве своем смогут полностью скомпенсировать увеличение себестоимости, которое последует за повышением пошлин. В случае, если пошлины будут повышены до 25% на все товары, которые Китай экспортирует в США, мы склонны полагать, что это может столкнуть экономику США в рецессию, учитывая, что перед американскими компаниями и так стоит проблема высоких затрат», – сказал Майкл Уилсон из MorganStanley.

Каким образом в итоге разрешится торговый конфликт, неизвестно, поэтому многие инвесторы выбрали защитные стратегии и альтернативные инвестиции. Достаточно посмотреть, что происходит с ценами на золото и курсом криптовалют. Трамп — это слон в посудной лавке (слон — это неофициальный символ республиканцев) и этот «слон» очень хочет выиграть выборы, которые состоятся 3 ноября 2020 года. Но «слон» с такой энергией бьет посуду что к ноябрю 2020 года экономика США может прийти в «разобранном состоянии». Фондовый рынок США уже сейчас в «разобранном состоянии».