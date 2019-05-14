В понедельник рынок оставался под давлением неопределенности, связанной с эскалацией «торговой войны» между США и КНР, очередным действием в рамках которой стало объявление Китая о повышении ввозных пошлин на американские товары на сумму $60 млрд. начиная с 1 июня. Продажи затронули в первую очередь сырьевые сектора и бумаги компаний, чувствительных к внешним рынкам. В итоге Башнефть (BANE) подешевела на 3.4%, Татнефть (TATN) – на 2.0%, НЛМК (NLMK) – на 1.9%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.7%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.3%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Таттелекома (TTLK) подешевели на 11.2%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 9.7%, Самараэнерго (SAGO) – на 7.6%.

Фондовые индексы США понизились на 2.4% — 3.4%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также продолжается коррекция вниз.

Сегодня открытие торгов может пройти в минусе, но вероятность приостановки коррекции вниз вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС по-прежнему высока. Фактор «торговых войн» оказывает давление на развивающиеся рынки – фондовый индекс MSCI EM вчера понизился на 1.6%, а с начала месяца потерял 5.8%. Вместе с тем, краткосрочный всплеск волатильности на фоне увеличения неопределенности не дает достаточных оснований для закрытия длинных позиций по российским бумагам, а долгосрочные последствия противостояния США и КНР пока затруднительно оценить (торговая сделка с отменой части пошлин все еще возможна).

На валютном рынке, по данным технического анализа, возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль после закрепления выше уровня 65.0, но в зоне 65.5 – 65.6 возможна приостановка.