Перед открытием российского рынка сегодня внешний фон оцениваем как умеренно негативный. Торговые отношения США и Китая продолжают стремительно ухудшаться. На текущий момент можно говорить о возвращении на уровень конца 2018 года, то есть прогресс последних месяцев практически перечеркнут. Вчерашний день знаменателен тем, что на давление со стороны Белого Дома ответил Китай. Было объявлено о введении пошлин на товары из США объемом $60 млрд. с 1 июня, в том числе на СПГ и биодизель. Также официальный Пекин потенциально может рассмотреть продажу гособлигаций США, что будет иметь пугающие последствия для мировых рынков, но сейчас выглядит маловероятным, потому что этот инструмент является главной защитой от текущего роста волатильности.

Кроме того, Народный Банк Китая, реагируя на изменение внешнего фона, ослабил курс юаня, что нарушает ранее достигнутые договоренности. Хотя китайскую валюту активно продавали и без вмешательства регулятора. S&P500 закрылся в минусе на 2.41%, Nasdaq потерял 3.46%. Стабильность индексов является одной из задач для Трампа, возможно этим можно объяснить сообщение от него, в котором указано, что решение по пошлинам на оставшийся объем товаров еще не принято. Слушания по вопросу назначены на 17 июня. Мы ожидаем сохранение высокого спроса на защитные активы – востребованы гособлигации США, также можно использовать покупку фьючерсов на золото и японскую йену к доллару.

Цены на нефть активно росли из-за локальных геополитических факторов, а также сообщения о планах Саудовской Аравии сохранить экспорт в июне на уровне 7 млн. бар. в сутки, но к вечеру игнорировать падение мировых рынков уже было невозможно. Ключевым уровнем по Brent остается $70, при закреплении ниже ожидаем снижение минимум до $68.

Российские индексы и рубль пока реагируют на ухудшение внешнего фона довольно сдержанно, но также стоит сохранять осторожность. Из корпоративных событий отметим сокращение продаж Алроса за период с января по апрель на 34.2% в годовом выражении. Данное замедление ожидалось, но локальное снижение акций, вероятно, все равно продолжится, при этом среднесрочные перспективы бумаг оцениваем положительно.

Роснефть представила сильный отчет МСФО за 1 кв. 2019 – выручка выросла на 20.2% к прошлому году, чистая прибыль на 64%, капитальные затраты немного снизились. В случае роста цен на нефть акции компании будут показывать опережающую динамику. Сегодня финансовые результаты за 1 кв. представит Полюс и TCS Group.