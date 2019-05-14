Российский рынок акций вчера потерял четверть процента капитализации и закрылся совсем недалеко от очередной поддержки 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи. Единственная причина такой динамики – падение американских индексов более чем на 2%. Причем столь небольшое снижение российского индикатора можно назвать выдающимся, учитывая, что обычно развивающиеся рынки падают намного сильнее американского. Но пока наши бумаги поддерживает дивидендный сезон.

Американские фондовые площадки отреагировали обвалом на решение Китая ввести пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов в год. Это является свидетельством, что торговые переговоры между двумя крупнейшими мировыми экономиками если не зашли в тупик, то близки к этому.

Однако мы рассматриваем падение американского индекса лишь как долгожданную коррекцию, поводом для которой и послужило обострение отношений с Китаем. За исключением отдельных компаний, американская экономика в целом лишь выиграет от введения пошлин на китайские товары, а ответ Поднебесной не так уж страшен. Более того, мы не видим укрепления доллара, которое говорило бы о массовом бегстве инвесторов от риска. Наоборот, есть тенденции к небольшому ослаблению «американца». Не осыпалась и нефть.

Сложно говорить, насколько глубокой будет коррекция, но распродавать американские акции пока рано, ведь экономика страны по-прежнему сильна.

Иное дело наши бумаги. Пока мы не видим факторов, кроме исторической недооцененности, которые способствовали бы покупкам акций российских эмитентов после завершения сезона дивидендов. Слабость экономики, падение доходов населения, постоянные санкционные риски – вряд ли это все будет способствовать желанию покупать.

Однако в течение мая задерги вверх очень вероятны. И при приближении Индекса Мосбиржи к отметке 2600 пунктов мы советуем закрывать среднесрочные лонги.

Что касается сегодняшнего дня, то пока внешний фон складывается позитивный. После нашего закрытия фондовая Америка еще немного просела, но с утра американские фьючерсы торгуются в плюсе, подрастает и нефть.

Поэтому в первой половине дня мы не ждем тестирования Индексом Мосбиржи отметки 2500. Наоборот, вполне вероятен отскок в район 2520-2530 пунктов, который ранее мы обозначали как поддержку восходящего тренда.

Из бумаг н а отскок можно спекулятивно прикупить Сбербанк, который не опустился ниже поддержки 224 руб, а также нефтянку во главе с «Лукойлом» и «Роснефтью».

От «Газпрома» стоит отказаться – мало того, что бумага сама по себе слаба, так еще и американцы подготовили очередной санкционный пакет против строительства «Северного потока – 2».

Что касается рубля, то мы пока не ждем серьезных изменений на валютном рынке. Позитивный внешний фон, в том числе небольшое снижение доллара на мировом рынке, будет способствовать попыткам пары доллар-рубль попробовать на прочность отметку 65. Однако сегодня на треть возрастут покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, что будет сдерживать укрепление рубля.