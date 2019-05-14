Сегодня может повториться повышенная волатильность в нефти
В понедельник на рынке нефти царила повышенная волатильность: внутридневные колебания составляли практически 3 долл./барр.
Так, основной темой, способствующей отскоку, была геополитика – обсуждались непонятные атаки на нефтяные танкеры вблизи территориальных вод ОАЭ. Тем не менее, как мы ожидали, в отсутствие понимания, что это за происшествия и отсутствие как такового ущерба поставкам нефти, инвесторы переключились на торговую войну США-Китай.
В итоге, нефть вернулась к 70 долл./барр. Сегодня может повториться аналогичная картина повышенной волатильности, однако в ближайшее время ждем все же преобладания негативного сантимента ввиду срыва договоренности между Штатами и Китаем, что окажет давление на нефтяные котировки.
Также сегодня в фокусе отчет ОПЕК.
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