Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, в районе 2500-2515 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500, 2490 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2530, 2540 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит боковое движение. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.24%) и РТС (-0.51%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на неравномерное падение, они зарылись намного сильнее ключевых фондовых индексов в Европе и в США. Локальный рынок акций поддержало довольно сильное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть.

Цены на «черное золото», в свою очередь, были подогреты сообщениями о диверсии против нефтяных танкеров в акватории ОАЭ. Подробности инцидента не разглашаются. В СМИ появились разрозненные данные о том, что всего пострадало от двух до семи нефтеналивных судов. При этом утверждалось, что атака не привела к человеческим жертвам и к разливу нефти. Пока непонятно, насколько достоверны указанные сообщения. Однако они указывают на новые угрозы для транспортировки нефти морским путем из стран, примыкающих к Персидскому заливу.

Что же касается западных рынков акций, то они отыгрывали известие о провале торговых переговоров между США и Китаем. Напомним, что в конце прошлой недели президент США одобрил увеличение импортных таможенных пошлин на ряд китайских товаров на сумму около $200 млрд в год. Позднее было объявлено о предстоящем введении 25-процентных пошлин для оставшихся товаров из КНР на сумму порядка $300 млрд. Из КНР уже поступило сообщение об ответном повышении импортных пошлин на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд с 1 июня. Следующей логичной жертвой международной торговой войны может стать Евросоюз. В начале недели министерство обороны США предупредило ЕС о возможном введении санкций в случае дальнейшего развития европейских проектов в сфере вооружения.

Вчерашнее падение индексов МосБиржи и РТС не выглядело критичным. Однако они обновили свои полуторамесячные минимумы, что представляется неблагоприятным техническим сигналом. Дополнительное давление на рынок в ближайшие недели окажет начавшийся сезон дивидендных «отсечек» в российских акциях. Поэтому явные предпосылки для быстрого восстановления локальных фондовых индексов к уровням недельной давности пока отсутствуют.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 19 п. или около 1.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стала сильная утренняя просадка стоимости акций МосБиржа (MOEX RM, —5.81%). Вчера они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Годовые выплаты акционерам по указанным бумагам составят 7.7 руб., что соответствует 8.4% от цены их закрытия в минувшую пятницу.

Акции Алроса (ALRS RM, —1.09%) подверглись умеренным распродажам на фоне сообщения эмитента о сокращении объемов продажи алмазно-бриллиантовой продукции в апреле до уровня в $318.7 млн. Это на 15.5% ниже аналогичного показателя по итогам марта 2019 года. Компания-эмитент оправдывает это текущим сокращением спроса со стороны переработчиков на мировом алмазном рынке.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.22%), Татнефть-ао (TATN RM, —2.01%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.67%), НЛМК (NLMK RM, —1.89%), Аэрофлот (AFLT RM, —1.74%), Yandex clA (YNDX RM, —2.28%).

Акции Лукойл (LKOH RM, +1.13%) заметно опередили рынок на фоне публикации квартальных производственных результатов эмитента. Среднесуточная добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» без учета проекта Западная Курна-2 увеличилась на 0.3% в сравнении с 4 кварталом 2018 года и на 4.1% в сравнении с 1 кварталом 2018 года.

Бумаги нефтяной компании Роснефть (ROSN RM, +0.83%) пользовались спросом на фоне выхода производственных и финансовых результатов эмитента за 1 квартал 2019 года. Чистая рублевая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» увеличилась за отчетный период на 61.7% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Среднесуточная добыча углеводородов возросла на 3.4% в сравнении с 1 кварталом прошлого года, но сократилась на 0.6% в сравнении с предыдущим кварталом.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное неравномерное повышение в пределах 0.4-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.0%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.