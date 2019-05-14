Российский рынок акций на открытии мало изменится на смешанном внешнем фоне, рубль умеренно понизится. Риски, связанные с ходом торговых переговоров между США и Китаем, оказывают ограниченное давление на валюты развивающихся рынков, что оказывает влияние на динамику рубля.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2500-2515 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением", — комментирует он.

"Судя по настроениям, сегодняшнее открытие торгов на российских фондовых площадках пройдет или нейтрально, или с умеренным позитивом. Дальнейшую же динамику определит новостной поток в ходе торговой сессии", — полагает Алексей Коренев из "Финама".

ВАЛЮТА

"Снижение мирового предложения нефти будет еще какое-то время оказывать поддержку котировкам нефти. Сегодня рубль продолжит находиться под негативным давлением усиления геополитических рисков", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуются в диапазоне 65,05-65,8 рубля.

Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент не наблюдается, и общий риск-аппетит на рынках остается ключевым драйвером для всей группы валют развивающихся рынков, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. В краткосрочной перспективе в паре доллар-рубль диапазон в 65-65,5 рубля пока продолжает сохранять актуальность, указывает он.

На валютном рынке, по данным технического анализа, возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль после закрепления выше уровня 65 рублей, но в зоне 65,5–65,6 возможна приостановка, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник опустились на 2-3,4% на фоне эскалации торгового конфликта с Китаем. На этом же факторе снизились основные фондовые индексы Европы.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра подрастают на 0,36-0,55%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пределах 1,55%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,19%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,55%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,82%, японский Nikkei 225 — на 0,59%.

Стоимость нефти растет на 0,47% — до 70,56 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро растет на 0,1% — до 1,1236 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник снизился по основным индексам на ухудшении настроений глобальных инвесторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,24% — до 2508,87 пункта, индекс РТС — на 0,51%, до 1207,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 36 копеек – до 65,43 рубля, евро — на 31 копейку, до 73,45 рубля, следует из данных Московской биржи.