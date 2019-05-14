Завтра, 15 мая, Ростелеком (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) опубликует отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем, что компания покажет увеличение выручки на 2% (здесь и далее – год к году) до 78,0 млрд руб. (1,2 млрд долл.) и рост OIBDA на 4,1% до 24,1 млрд руб. (366 млн долл.) при рентабельности по OIBDA на уровне 31,0%, что предполагает ее повышение на 0,6 п.п. Чистая прибыль, как мы прогнозируем, составит 3,0 млрд руб. (46 млн долл.), сократившись на 22%.

По нашим оценкам, выручка Ростелекома от услуг фиксированной телефонии в 1 кв. 2019 г. сократится на 8% до 16,8 млрд руб. (255 млн долл.). Доходы от услуг платного ТВ увеличатся на 26% до 10,3 млрд руб. (156 млн долл.), а от присоединения и пропуска трафика – уменьшатся на 4% до 8,0 млрд руб. (132 млн долл.). Мы ожидаем, что выручка от ШПД вырастет на 18% до 22,6 млрд руб. (343 млн долл.). Денежные операционные расходы, по нашим оценкам, увеличатся на 2% до 55,1 млрд руб. (835 млн долл.), включая 25,0 млрд руб. (379 млн долл.) расходов на персонал (рост на 2%) и 15,0 млрд руб. (227 млн долл.) расходов на присоединение и пропуск трафика (рост на 6%).

Ожидаемая консолидация Tele2 останется в центре внимания рынка. Мы ожидаем, что результаты Ростелекома за 1 кв. 2019 г. будут, как и в предыдущих кварталах, соответствовать стратегии компании, направленной на увеличение доли выручки от цифровых услуг. В ближайшее время в центре внимания рынка останется возможное получение контроля Ростелекомом над Т2 РТК Холдингом (Tele2). Финансовые показатели Tele2 в последнее время устойчиво улучшались, и сама по себе его консолидация может быть стратегически оправданна для Ростелекома. Тем не менее, отсутствие понимания цены и структуры возможной сделки остается фактором риска для котировок Ростелекома. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции компании.