Начало торгов после затяжных праздничных выходных не привнесло оптимизма в торги на рынке госбумаг, виной чему стал неоднородный внешний фон и коррекционный настрой рубля (USD/RUB 65.42, +0.3%). В понедельник суверенная кривая сместилась по доходности вверх на 2-4 бп на среднесрочном и на 1-2 бп на долгосрочном участках. В результате доходности госбумаг на «эталонных» сроках до погашения консолидировались у психологических уровней: ОФЗ 26227 (5 лет) – вблизи 8.0%, а ОФЗ 26224 (10 лет) – в интервале 8.15/8.20%.

Мы полагаем, преобладающие настроения несколько повышают интригу относительно выбора Минфином бумаг для размещения на завтрашнем аукционе. Спрос на суверенный риск на текущей неделе может заметно снизиться, что требует от ведомства аккуратного выбора срочности – из доступных «коротких» выпусков наиболее вероятным выглядит ОФЗ 26227 (июль 2024, 8.01%). Он пользовался неплохим спросом в апреле (10 и 24 апреля) и имеет достаточный запас объема для размещения.

Выбор «длинной» бумаги может быть сопряжен с дилеммой. Доступные выпуски ОФЗ 26228/ОФЗ 26225 (погашение в апреле 2030/мае 2034), вероятно, потребуют уступок по премии. В то же время, у Минфина в моменте нет «вакантных» бумаг на горизонте погашения в 2027-2028 гг, и выпуск нового бенчмарка также потребует уступок по доходности. Соответственно, бенчмарк ОФЗ 26228 выглядит наиболее простым решением, однако это не лишает ведомство необходимости запустить несколько новых серий с погашением вблизи 2028 года на ближайших аукционах.



