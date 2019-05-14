В нефтяных контрактах ожидается повышенная волатильность в течение недели
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов отыгрывают часть потерянных накануне позиций. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $70.4bbl, WTI достигает $61.2/bbl.
Вчера в утренние часы поддержку ценам на нефть оказывали новости о том, что несколько нефтяных танкеров подверглись вооруженному нападению вблизи территориальных вод ОАЭ недалеко от Ормузского пролива. Информационные источники сообщают, что данная акция могла быть спланирована властями Ирана, неоднократно заявлявшими о готовности перекрыть Ормузский пролив, через который ежедневно транспортируется 20% всего мирового предложения нефти. В результате этого события на рынок вернулись опасения в отношении геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, а фьючерсы на Brent достигали $72/bbl.
Тем не менее, после того как Китай объявил о вводе ответных импортных пошлин на ряд американских товаров, аппетит к рисковым активам заметно упал, что оказало давление на нефтяные котировки, закрывшие вчерашнюю торговую сессию вблизи $70/bbl. Мы отмечали вчера, что ожидаем повышенную волатильность нефтяных контрактов в течение этой недели.
Сегодня внимание участников рынка привлечёт публикация ежемесячного отчета ОПЕК и предварительные данные по запасам нефти в США от API.
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