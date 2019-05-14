Обзор индексов: результаты пересмотра индексов MSCI EM
Индекс-провайдер MSCI объявил результаты полугодового пересмотра индексов; все изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 мая.
Самой большой неожиданностью для нас стало снижение веса LKOH в индексе MSCI с 0,65 до 0,55, в связи с которым мы ожидаем оттока инвестиций из данной бумаги в размере 0,7 млрд долл. Кроме того, MSCI повысила вес POLY RX с 0,40 до 0,45, а вес IRAO – с 0,30 до 0,35. Вес TATN и NVTK LI остался без изменений, что обеспечивает NVTK место в рейтинге топ-4 индекса Russia 10/40. Вес компаний в индексе Russia 10/40 будет пересмотрен исходя из цен по состоянию на момент закрытия торгов 16 мая. Если бы ребалансировка индекса проводилась сегодня, то NVTK опередил бы TATN в рейтинге топ-4 (на данный момент опережение составляет 5%). Тем временем Evraz был включен в индекс MSCI UK.
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