Интер РАО 16 мая представит результаты за 1к19. Мы полагаем, что скорректированный показатель EBITDA вырос на 32% г/г, что позволит достигнуть годовой цели по росту прибыльности. Интер РАО по-прежнему демонстрирует впечатляющий рост прибыли на акцию, однако в период неопределенных ожиданий в отношении M&A-сделок и слабо заметных улучшений в области дивидендной политики акции компании продолжают торговаться в узком диапазоне 3,70–4,00 руб. Мы все так же считаем акции сильно недооцененными с ожидаемой полной доходностью на уровне 134%. Прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 8,7 руб. Однако, несмотря на рекомендацию Покупать, в краткосрочной перспективе мы отмечаем небольшое количество факторов, способных привести к быстрой положительной переоценке акций компании. Следующее крупное событие в этом плане – презентация новой стратегии на 2020 2025 гг. – произойдет только ближе к концу 2019 г.

1к19 – рост чистой прибыли на 36%. Рост цен на РСВ на 10–11% в 1к19 стал дополнительным фактором поддержки прибыльности компании. Помимо этого значительный вклад в рост прибыльности Интер РАО, как мы полагаем, внесли платежи по дельта ДПМ и аренда Калининградских станций. По нашим оценкам, выручка компании составила 271 379 млн руб. (+10% г/г). Большая часть роста выручка скажется на прибыли, в связи с чем мы прогнозируем увеличение скорректированной EBITDA на 32% г/г, до 45 851 млн руб. Повышение валовой прибыли вкупе с продолжающимся ростом процентных доходов на фоне расширения денежной позиции на балансе компании должно было, по нашим оценкам, привести к росту чистой прибыли на 36% г/г, до 30 732 млн руб.

Ожидания в отношении телеконференции. Мы ожидаем, что во время телеконференции компания представит детальную информацию в отношении своих инвестиционных планов в рамках ДПМ-2, обновление своего прогноза на 2019 г., информацию о прогрессе в консолидации Нижневартовской ГРЭС, детали предстоящей продажи Экибастузской ГРЭС и, что наиболее важно, озвучит свое отношение к предложению правительства повысить коэффициент дивидендных выплат до 50%.