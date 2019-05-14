На протяжении нескольких месяцев рынки закладывали в котировки вероятность скорого заключения соглашения, призванного положить конец торговой войне между США и КНР. Однако на минувшей неделе обе стороны пошли на попятную, сделав ряд негативных заявлений. Это и ряд других событий вызвали отток средств из рискованных активов, таких как акции развивающихся рынков. За неделю, завершившуюся 8 мая, индекс MSCI EM снизился на 2,7%. За этот же период из указанного класса активов, согласно данным EPFR Global, было выведено почти $1,3 млрд (0,10% соответствующих активов под управлением). Это свидетельствует о существенном ускорении оттока по сравнению с предыдущей неделей, когда развивающиеся рынки лишились $73 млн. Основное внимание инвесторов было направлено на развивающиеся рынки АТР: $1,4 млрд было изъято из фондов, ориентированных на страны Азии (за исключением Японии). Что касается фондов широкой специализации GEM, то здесь ситуация с оттоком капитала фактически улучшилась: за отчетную неделю из них было выведено $26 млн против $115 млн неделей ранее.

Как и следовало ожидать в данных обстоятельствах, в группе БРИКСТ самый слабый результат как в абсолютном, так в относительном выражении показал Китай (минус $711 млн, или 0,15% активов под управлением). ЮАР стала единственной страной, продемонстрировавшей положительный результат: за рассматриваемую неделю ее рынок пополнился на $25 млн (0,05% активов под управлением).

Россия в группе БРИКСТ заняла второе место с конца (по динамике активов под управлением): с российского рынка было выведено $74 млн (0,13%), что больше $43 млн, изъятых неделей ранее. Динамика котировок расходится с данными ограниченной выборки EPFR: индекс РТС за указанную неделю снизился на 1,2%. Наиболее вероятным объяснением этого расхождения является ограниченность выборки EPFR по активным фондам, инвестирующим в Россию и в развивающиеся рынки, особенно с учетом того, что по данным EPFR, активные фонды за неделю вывели из России $76 млн, а пассивные — вложили $2,5 млн. Дальнейший анализ структуры чистого оттока капитала из России указывает на то, что через специализированные страновые фонды из российского рынка было изъято $37 млн, через фонды, ориентированные на регион EMEA и Европу, — почти $33 млн, а из фондов прочих категорий — почти $4 млн., говорится в обзоре Sberbаnk Investment Research.



