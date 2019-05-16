26 апреля заявку на прямой листинг подала Slack — компания-разработчик сервиса для корпоративной переписки c более 10 млн ежедневных пользователей. По последней оценке, стоимость компании — $7 млрд.

Популярность Slack обусловлена интеграцией с более чем 1500 сторонними сервисами. На сегодняшний день Slack — основное средство коммуникации для многих предприятий. За последние пять лет компания потеснила на рынке почти всех основных конкурентов, в частности Atlassian, которая в итоге стала партнером Slack, и Microsoft Teams. В 2016 году компанию безуспешно пыталась приобрести Microsoft. На 31 января 2019 года у приложения Slack было более 10 млн активных пользователей, из них более 500 тыс. разработчиков, которые создают сторонние приложения, число которых уже превысило 450 тыс. Сервисы Slack доступны в 150 странах мира и поддерживают восемь языков.

База пользователей Slack. По состоянию на 31 января в базе Slack было более 600 тыс. организаций с тремя и более пользователями, из них 88 тыс. платных клиентов. Последние три года число платных пользователей увеличилось почти в 2,5 раза — с 37 тыс. до 88 тыс. Особенно важно расширение количества платных пользователей, чей контракт превышает $100 тыс. За последние три года это число выросло в четыре раза — с 135 до 575 клиентов.

Потенциальный адресный рынок объемом свыше $143 млрд. Согласно данным Grand View Research, мировой рынок коммуникаций к 2024 оду достигнет $143,5 млрд, CARG за период 2019-2024 гг. составит 16,8%. Основными драйверами роста индустрию обеспечивает потребность компаний в эффективных способах связи в реальном времени. Особенно в этом нуждаются транснациональные корпорации.

Двузначные темпы роста при сокращении убытков. В 2019 ФГ темпы роста компании составили 82% после 110% в 2018 ФГ. EBIT маржа с —141% в 2017 ФГ в 2019 ФГ увеличилась в 3,5 раза, до —38%. На 2019 ФГ у компании нет долга.