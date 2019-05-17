Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2580 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2570, 2560 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2590, 2600 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона. Поэтому российские акции в своей основной массе не имеют стимулов для масштабного отклонения. Однако не стоит исключать заметных движений в отдельных «голубых фишках».

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать вечерняя публикация предварительной оценки майского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.04%) и РТС (+1.15%) завершили торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивный внешний фон способствовал этому лишь отчасти. Существенный вклад во вчерашнее повышение локальных фондовых индексов внесли тяжеловесные акции Лукойл и Газпром, которые сильно выросли в цене. Вместе с тем, другие ликвидные бумаги демонстрировали неравномерное разнонаправленное отклонение.

Среди значимых внешних сигналов стоит отметить вчерашнее улучшение настроений на нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели обновить свой трехнедельный максимум. Теперь они торгуются в районе $73 за баррель. Как мы видим, существенное недельное увеличение запасов нефти в США не испугало сырьевых «быков». Геополитические риски в очередной раз перевесили по своей значимости «сухую» статистику.

Между тем, ситуация на Ближнем Востоке становится все более тревожной. Министерство обороны Саудовской Аравии открыто обвиняет Иран в косвенной причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов на саудовский нефтепровод. Не стоит забывать и про недавние диверсии в отношении нескольких нефтяных танкеров в указанном регионе. Так или иначе, но стабильность поставок ближневосточного «черного золота» находится под угрозой. Между тем, из района Персидского залива только морским путем вывозится порядка 20% от всего мирового объема реализуемой нефти.

Сегодня утром стало известно, что США сосредоточили в указанной точке мира не менее семи военных кораблей. Явная демонстрация военной силы призвана оказать дополнительное давление на Иран. Исламская республика, в свою очередь, приостановила выполнение ряда обязательств по международной ядерной сделке. Кроме того, Иран неоднократно заявлял о намерении обойти нефтяное эмбарго со стороны США и осложнить транспортировку нефти через Ормузский пролив в ответ на внешние недружественные меры.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 31 п. или около 2.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили и без того негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным событием на рынке стало сильное повышение стоимости акций Лукойл (LKOH RM, +4.00%). Стимулом для этого послужило сообщение о том, что совет директоров нефтяной компании рекомендовал акционерам одобрить вопрос об уменьшении капитала. Указанная процедура будет проведена путем выкупа 35 млн акций по 5450 руб. за штуку в рамках публичной оферты с последующим погашением. Таким образом, бумаги «Лукойла» получили новый среднесрочный ценовой ориентир, который расположен на 4.8% выше цены их вчерашнего закрытия.

Акции Газпром (GAZP RM, +3.62%) продолжают отыгрывать известие о предстоящем двукратном увеличении размера годовых дивидендных выплат до уровня 16.61 руб. на акцию. Свою позитивную роль сыграла и публикация квартальной отчетности эмитента по РСБУ. Чистая прибыль компании по итогам 1 квартала 2019 года увеличилась почти на 63%, до уровня 199.5 млрд руб.

Несмотря на явную краткосрочную перекупленность, акции «Газпрома» вчера сумели превысить значимый ценовой уровень 200 руб. Этот можно трактовать как позитивный технический сигнал. Однако этот факт не отменяет вероятности достаточно масштабного коррекционного спада указанных бумаг от достигнутого уровня.

Бумаги ЛСР (LSRG RM, +4.84%) пользовались повышенным спросом на фоне публикации свежих решений совета директоров эмитента. Он рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 78 руб. на акцию, что составляет порядка 11.4% от цены их вчерашнего закрытия.

Стоит также отметить вчерашнюю слабость бумаг ИнтерРао (IRAO RM, —2.13%). Они заметно выросли в цене с начала текущей недели. Поводом для этого послужила новость о предстоящем повышении их веса в составе индекса MSCI Russia. Вчерашняя публикация сильной квартальной отчетности компании ИнтерРао по МСФО стала поводом для начала фиксации прибыли в ее акциях.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.8%. Японский Nikkei225 вырос на 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.