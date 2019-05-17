Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных внешних сигналов. Индекс Мосбиржи протестирует психологически значимый уровень 2600 пунктов, обновив исторический максимум.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с несущественным отклонением в пределах 0,3% вблизи отметки 2580 пунктов по индексу Мосбиржи. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2570 и 2560 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2590, 2600 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В ближайшее время ожидается тестирование рынком отметки 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

На валютном рынке не исключено возвращение курса к уровню 65 по паре доллар-рубль, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,30– 65,05, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,8-1% на фоне позитивных публикации финансовых квартальных отчетов американских компаний и макроэкономической статистики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 1,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижался на 1,8%.

Стоимость нефти снижается к уровням предыдущего закрытия на 0,2% до 72,50 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1177 доллара против 1,1172 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг продолжил расти по индексам на фоне позитивной динамики мировых рынков и нефтяных котировок. Акции "Газпрома" и "Лукойла" оказались локомотивом рынка, подорожав на 3-4%. Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос на 1,04% — до 2581,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15% до 1261,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга не изменился и составил 64,65 рубля, евро снизился на 24 копейки до 72,21 рубля, следует из данных Московской биржи.