Дивидендная доходность индекса МосБиржи 6,5%; дивидендная доходность Газпрома – 8,2%. Потенциал роста 20%*?

На рисунке ниже выделены пропорции гармонической модели, согласно которой акции Газпрома, по идее, способны подняться выше 230 руб.

Торговый план: т.к. на анализируемых интервалах нет комфортных уровней для открытия длинной позиции, мы, несмотря на озвученный выше потенциал роста, вынуждены оставаться «без позиции».

*- (16,61 руб/245 руб = 6,78%)