Теханализ: "Газпром"
Дивидендная доходность индекса МосБиржи 6,5%; дивидендная доходность Газпрома – 8,2%. Потенциал роста 20%*?
На рисунке ниже выделены пропорции гармонической модели, согласно которой акции Газпрома, по идее, способны подняться выше 230 руб.
Торговый план: т.к. на анализируемых интервалах нет комфортных уровней для открытия длинной позиции, мы, несмотря на озвученный выше потенциал роста, вынуждены оставаться «без позиции».
*- (16,61 руб/245 руб = 6,78%)
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