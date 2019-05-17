Индекс-провайдер MSCI объявил результаты квартальной ребалансировки индекса Russia 10/40. Как мы и ожидали, NVTK LI в гонке, исход которой до последнего момента оставался неопределенным, сместил TATN и занял в индексе 4-е место. Таким образом, NVTK сменит TATN в группе акций с 9%-ми весами, тогда как TATN перейдет в группу с 4,5%. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 мая вместе с результатами пересмотра индекса MSCI Russia Standard.

Вчера к закрытию торгов участники рынка уже отказались от мысли, что TATN останется в топ-4 индекса, и спред между TATN и NVTK расширился до 6%. Однако стоит отметить, что в течение дня он составлял 1–2%, что свидетельствует о том, что гонка была довольно напряженной. По итогам пересмотра вес NVTK будет повышен на +466 бп, до 9,26%, тогда как вес TATN будет снижен на —406 бп, до 4,63%. На этом фоне остальные изменения в индексе выглядят незначительно: в частности, веса LKOH RX (+39 бп, до 9,26%) и SBER RX (+30 бп, до 7,63%) были немного повышены, вес GAZP RX (-45 бп, до 9,26%) немного снижен.

Среди менее крупных акций сильнее всех были повышены веса GMKN RX (+21 бп, до 4,63%), MGNT LI (+20 бп, до 4,63%), MBT UN (+17 бп, до 4,63%) и ROSN RX (+17 бп, до 4,21%). У PLZL RX (-50 бп, до 2,91%), MOEX RX (-44 бп, до 2,56%), MAGN RX (-37 бп, до 2,14%), PHOR LI (-34 бп, до 1,99%) и NLMK RX (-28 бп, до 4,20%) веса, напротив, были сильнее всех понижены.

Мы не располагаем информацией о сколько-нибудь существенных пассивных инвестициях в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Данный индекс используется в качестве бенчмарка активно управляемыми европейскими фондами, инвестирующими в Россию. Соответственно, в случае повышения веса тех или иных акций в индексе их вес в портфелях фондов может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот.