Результаты Интер РАО за 1к19 по МСФО превзошли наши весьма оптимистические ожидания: EBITDA и чистая прибыль выросли на 37% и 38% соответственно. В ходе телеконференции руководство компании подтвердило, что по итогам 2019 г. показатели прибыли, вероятнее всего, будут вблизи верхней границы прогнозного диапазона, прокомментировало программу модернизации и вновь заявило о намерении придерживаться коэффициента дивидендных выплат на уровне 25% от чистой прибыли. Вместе с тем со стороны государства сохраняется давление к повышению дивидендных выплат. Фактором поддержки в краткосрочной перспективе служит недавнее повышение веса в индексе MSCI Russia. Помимо этого, компания продолжает фокусироваться на возможностях для приобретения активов, создающих стоимость, а также должна до конца года представить обновленную стратегию. По бумагам Интер РАО подтверждаем рекомендацию Покупать. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 8,70 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 124%.

Результаты за 1к19 – рекордно высокие показатели. Интер РАО вновь приятно удивила финансовыми результатами за квартал. Выручка увеличилась на 14% г/г, до 281 446 млн руб., на 4% превысив наш и консенсус-прогноз, чему способствовали цены РСВ, дельта-ДПМ, динамика в сегментах трейдинга и сбыта. Дополнительную поддержку оказывает аренда калининградских ТЭЦ. Скорректированная EBITDA выросла на 37% г/г, превысив нашу оценку на 4% и консенсус-прогноз на 13%. Рост чистой прибыли составил 38% г/г, что соответствует нашей оценке и на 7% выше консенсус-прогноза. Чистая денежная позиция достигла 179 млрд руб., несмотря на увеличение капиталовложений вдвое в годовом сопоставлении.

Итоги телеконференции. 1) Хотя Минфин выразил желание, чтобы коэффициент дивидендных выплат у Интер РАО равнялся 50%, руководство компании вновь заявило о намерении распределить среди акционеров 25% чистой прибыли по МСФО. Финансовый директор компании Евгений Мирошниченко сообщил, что, насколько ему известно, изменение 25%-го коэффициента выплат в настоящий момент не обсуждается. 2) Интер РАО теперь ожидает по итогам 2019 г. рост EBITDA на 10% г/г (против 5–10% ранее; наш прогноз равен 7%). 3) Как полагает руководство, фактический объем капиталовложений в проекты модернизации будет отличаться от утвержденных 32 млрд руб. Компания подала заявку на государственную квоту (список ожидается к концу мая) и намерена участвовать в аукционе по проектам модернизации на 2025 г. 4) Помимо расходов на программы умных счетчиков и ДПМ-2, Интер РАО планирует в 2019 г. капиталовложения на уровне 25 млрд руб.; в 2020–2022 гг. ожидается направить 10–15 млрд руб. на ремонты, не считая программы умных счетчиков и модернизации. 5) Компания намерена продать свой пакет казначейских акций стратегическому инвестору. К концу года должна быть представлена обновленная стратегия, в которой будут указаны параметры потенциальной опционной программы. 6) Сегмент сбыта в 2019 г. должен показать сильные результаты (тариф повысится на 12,6% г/г во 2п19) при переходе на эталонную модель. 7) Продажа Экибазтузской ГРЭС ожидается в ближайшие месяцы, при этом также обсуждается консолидация Нижневартовской ГРЭС. 8) Интер РАО и Совет производителей энергии обеспокоены судебными решениями по искам Русала к Юнипро и полагают, что значение имеет мотивационная часть заседаний суда.

38%-й рост чистой прибыли на акцию – самый высокий в отрасли. Рост чистой прибыли на акцию на 38% – впечатляющий результат независимо от способствовавших этому факторов. На наш взгляд, есть достаточно оснований ожидать повышения котировок акций Интер РАО в ближайшей перспективе: компания последовательно наращивает прибыль, государство увеличивает давление на компанию с целью повышения дивидендных выплат, в секторе могут появиться возможности для приобретения крупных активов, при этом обновленная стратегия, которая будет содержать параметры долгосрочной опционной программы, должна объединить интересы акционеров и руководства. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 8,70 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 124%.