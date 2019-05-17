Сохраняются условия для диапазонной торговли в рубле
Вчера Банк России представил оценку платёжного баланса за апрель, которая подтвердила сбалансированность валютной ликвидности в экономике. Месячный профицит текущего счета составил $12.2 млрд при оттоке частного капитала в $9.5 млрд. Важно заметить, что представленные агрегированные оценки не учитывают приток капитала через покупки ОФЗ нерезидентами, которые значительно ускорились в апреле (SGe: +$2.8 млрд), создавая запас прочности для валютной ликвидности, несмотря на сохраняющиеся покупки ЦБ в рамках бюджетного правила (-$4.8 млрд).
Таким образом, сохраняются условия для диапазонной торговли в рубле. Мы не ожидаем перераспределения сил в летние месяцы, так как сезонно низкий профицит счета текущих операций будет сопровождаться низкими объемами погашения внешнего долга в 2019 году (SGe: USD/RUB 65.5 в 2к’19).
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