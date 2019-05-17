Вчера доходность Russia-27 снизилась еще на 4 б.п. и достигла 4,30%, Russia-47 – до 5,00% (-6 б.п.). Покупки российских евробондов поддержал рост цен на нефть и восстановление аппетита к риску ЕМ. В четверг вместе с российскими евробондами снижение доходности на 5-9 б.п. продемонстрировали десятилетние евробонды Индонезии и Турции.

РЖД успешно был проведен сбор заявок инвесторов на новый выпуск зеленых евробондов. Компания разместила 8-летний займ на 500 млн евро по ставке 2,20% годовых при первоначальном ориентире 2,50% годовых. Текущий уровень премии в российских евробондах к UST считаем справедливым.

Облигации

В четверг ралли на рынке рублевых облигаций продолжилось. Доходность ОФЗ срочностью 3 – 10 лет снизилась на 3-4 б.п. Десятилетний бенчмарк продолжает обновлять минимумы по доходности с начала года, опустившись до 8,10% годовых. Премия в 10-летних ОФЗ к ключевой ставке снизилась до 35 б.п., тем не менее длинные бумаги остаются привлекательными для покупки на ожиданиях возможного снижения ключевой ставки в июне-сентябре, о чем объявил регулятор на последнем заседании 26 апреля. Статистика, показывает замедление инфляции в апреле-мае после прохождения пика в марте, что повышает вероятность понижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ РФ.

Из технических факторов отметим, что 15 мая прошло погашение ОФЗ26216 на 250 млрд руб. и, инвесторы реинвестируют средства в новые бумаги. Однако Минфин на аукционах в среду отрезал значительную часть заявок, которые не устроили ведомство по доходности. Напомним, Минфин разместил ОФЗ на 134,7 млрд руб. при спросе 239,1 млрд руб. Неудовлетворенный спрос транслировался в продолжение покупок на вторичном рынке.

Вчера также инвесторы отыгрывали новость о сокращении Минфином программы заимствований в 2019 г. на 127 млрд руб. Соответствующий проект поправок к федеральному бюджету был опубликован вечером 15 мая.

Цель по доходности 10-летнего бенчмарка на уровне 8,0% годовых сохраняет актуальность.