Лукойл сообщил о намерении объявить публичную оферту на выкуп 35 млн собственных акций по цене 5 450 руб. за штуку с целью погашения бумаг, приобретенных в ходе действующей программы обратного выкупа его дочерней структурой, компанией Lukoil Securities Limited. Оферта будет действовать с 16 июля по 14 августа. В случае если количество предъявленных к выкупу акций превысит 35 млн, он будет производиться на пропорциональной основе. По завершении выкупа 35 млн акций будут погашены, в результате чего уставной капитал Лукойла сократится до 715 млн акций. На наш взгляд, планируемый выкуп является техническим событием, в фундаментальном плане никак не влияющим на инвестиционную привлекательность Лукойла. Тем не менее он наверняка окажет краткосрочную «психологическую» поддержку котировкам акций компании. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Лукойла составляет 99 долл./акция, что по цене закрытия 16 мая предполагает потенциал роста стоимости обыкновенных акций и депозитарных расписок, равный 27% и 28% соответственно. Мы подтверждаем рекомендацию Держать.

Лукойл приобретет 35 млн акций. Приобретенные акции будут погашены, после чего уставной капитал компании уменьшится до 715 млн акций. Оферта будет действовать с 16 июля по 14 августа. В течение этого срока акционеры могут предъявить акции к продаже либо отозвать свои заявки. Если общее количество заявленных к продаже акций превысит 35 млн штук, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Вопрос о проведении выкупа будет рассмотрен годовым общим собранием акционеров Лукойла 20 июня.

Техническое событие. Планируемый выкуп является техническим событием, связанным с погашением акций, приобретенных в рамках действующей программы обратного выкупа общим объемом 3 млрд долл. По состоянию на 10 мая Лукойл выкупил 32,4 млн акций, потратив на эти цели 2,6 млрд долл.

Предстоящая программа выкупа. Объявление оферты не означает корректировки политики компании, согласно которой 50% нераспределенного денежного потока Лукойла направляется на выкуп акций. Однако несмотря на это, если акционеры компании захотят принять участие в публичной оферте, объем второй программы выкупа может быть уменьшен на сумму средств, потраченных на приобретение акций в рамках оферты. В результате суммарный объем средств, направляемых на приобретение акций у акционеров, не изменится. Таким образом, акционеры могут рассчитывать на возврат своих средств как в рамках оферты, так и в рамках обратного выкупа. Установив цену выкупа на уровне 5 450 руб., Лукойл создал для своих акционеров ценовой ориентир.

Ценовой ориентир. Объявленная цена оферты в 5 450 руб. за акцию близка к средневзвешенной рыночной цене акций Лукойла за последний месяц. Если на момент окончания действия оферты рыночная цена по-прежнему будет ниже цены оферты, то уровень участия акционеров в оферте, как мы полагаем, будет выше, а сумма, приходящаяся на каждого акционера, соответственно, ниже. Таким образом, за период оферты компания израсходует больше средств, и меньшая часть акций будет выкуплена на вторичном рынке. К примеру, по текущей цене, если к выкупу будет предъявлено 50% акций, находящихся в свободном обращении, то на реализацию оферты придется направить весь свободный денежный поток, доступный для второй программы выкупа акций (50% свободного денежного потока после уплаты дивидендов за 2019 г.), в результате чего, по нашим расчетам, у компании не останется средств для последующего выкупа. Если рыночная цена акций поднимется выше цены оферты, акционеры вряд ли вообще захотят продавать свои доли. Само по себе это событие не меняет нашего фундаментального взгляда на компанию, однако публичная оферта может сдвинуть сроки второго выкупа на более раннее время (выкуп акций в рамках публичной оферты), что позитивно отразится на стоимости акций в краткосрочной перспективе.