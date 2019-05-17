На глобальных площадках наблюдается снижение аппетита игроков к рисковым активам, после того как Китай заявил об отсутствии интереса к продолжению диалога с американской стороной по вопросу торговой сделки. Отметим также, что накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что поездка в Китай для проведения торговых переговоров пока не входит в его планы. На этом фоне опасения в отношении торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками снова оказывают негативное влияние на динамику рисковых активов. Валюты азиатских стран в утренние часы слабеют в паре с долларом США (юань торгуется на уровне 6.90 против доллара), китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет более 2.5%. Пара EURUSD в моменте 1.118. Сегодня не ожидается публикации значимой макроэкономической статистики, поэтому участники рынка будут реагировать в основном на новостные сигналы по поводу торговых противоречий между США и КНР.

Российский валютный рынок

Рубль завершает неделю на весьма комфортных уровнях, несмотря на не вполне благоприятный внешний фон на старте торгов. За прошедшую неделю российская валюта укрепилась на 0.9% в паре с долларом и на 1.6% в паре с евро. Поддержку рублю оказывали комфортные цены на нефть, продемонстрировавшие рост на 2.3% за неделю, а также сохраняющийся высокий спрос на российский суверенный долг, в том числе со стороны иностранных инвесторов. Тема торговых противоречий между США и Китаем остается в центре внимания глобальных площадок. Неготовность Китая возобновить торговые переговоры, о которой стало известно сегодня, будет ограничивать аппетит к рисковым активам и, вероятно, не позволит рублю завершить неделю на заметно более комфортных уровнях. На предстоящей неделе дополнительным фактором поддержки для рубля будет приближение пика налоговых платежей.