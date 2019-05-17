Новостной взрыв в бумагах «Газпрома» закономерно сдувается: три дня ралли и подъем бумаг на 19%, что является колоссальной для «тяжеловеса» величиной, и рынок начал фиксировать прибыль. Акции «Газпрома» тянули за собой весь индекс МосБиржи, и с остановкой роста в бумагах притормозит и подъем рублевого индикатора.

Напомню, что правление «Газпрома» пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год. Если 11 апреля менеджмент предложил выплатить 10,43 руб. на акцию, или 246,9 млрд руб., то теперь эти показатели выросли в 1,5 раза до 16,61 руб. на акцию (393,2 млрд руб.). Это в два с лишним раза выше, чем по итогам 2017 года. Эту рекомендацию еще должен рассмотреть совет директоров, после чего она будет вынесена на утверждение собранием акционеров 28 июня.

Сегодняшний откат — это просто локальная пятничная коррекция. Дивидендные новости дали бумагам «зеленый свет», хотя фундаментальных поводов для повышения в бумаге предостаточно было и без этого. Например, позиция Германии в отношении «Северного потока», который, как считает Ангела Меркель, надо достраивать и не останавливать. В рыночных кулуарах в последнее время обсуждали, что США могут дать гарантии достройки трубопровода без дополнительных проблем со стороны Нового света. Это тоже плюс для «Газпрома».

В противовес есть информация по экспорту газа в страны дальнего зарубежья, который за пять месяцев 2019 года снизился на 7,3%. Это минус, но спекулятивная тема с многострадальным «Северным потоком» рынку более интересна. Но в любом случае, «Газпром», повысив размер дивидендов по акциям, с лихвой компенсирует осторожным инвесторам все риски и опасения насчет санкций и угроз «Северному потоку-2», а теперь еще и «Турецкому потоку».

Серьезного понижения в бумагах «Газпрома» сейчас вряд ли стоит ждать. Новости этой недели спровоцировали массовое закрытие «шортов», и «медведям» пока тут нечего делать, несмотря на некоторый интерес около 198 руб. После паузы рост в бумагах может продолжиться вплоть до 215 руб.

После завершения строительства трубопроводов «Газпром» сможет быть более щедрым со своими акционерами. Компания имеет очень серьезную скрытую акционерную стоимость. В любом случае акции «Газпрома» в ближайшее время будут основным драйвером рынка. Не удивлюсь, если «Газпром» перейдет к выплатам дивидендов два раза в год.