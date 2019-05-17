Курс рубля на завершающейся рабочей вернулся к росту после ослабления в первые праздничные, дни мая. В итоге курсы основных резервных валют потеряли более 1 рубля с максимумов мая и вернулись ниже 65 рублей за доллар и около 72 рублей за евро соответственно.

Похоже, carry trade в пользу рубля опять набирает силу по мере ухода на второй план санкционных рисков. Расследование спецпрокурора США Мюллера, видимо, не выявило "грехов", достойных введения санкций против России. Спрос на рублевые гособлигации резко вырос, о чем свидетельствует досрочное выполнение Минфином плана по размещению ОФЗ во втором квартале. При этом рынок нефти вернулся к максимумам с конца апреля – около 73 долларов за баррель. И все это позитив для рубля.

В результате доллар к вечеру пятницы снижался за неделю на 40 копеек до 64,7 рубля, евро – на 80 копеек до 72,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась на уровне 4,65 тысячи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ В ЦЕНЕ

Курс рубля против основных резервных валют в начале недели по инерции продолжил тенденцию к снижению, преобладавшую в майские праздничные дни.

В начале недели играли политические риски в мире, понизившие спрос на валюты развивающихся рынков вообще и рубль в частности. Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно. В итоге США с 10 мая повысили пошлины до 25% с 10% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Однако уже в середине недели тучи над рублем развеялись, и он пошел в рост, корректируя праздничные потери.

Спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль, вернулся на фоне роста надежды на достижение американо-китайского торгового мира. На рынке появились новости, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на июньском саммите "большой двадцатки" в Японии.

Рынок нефти поддержал курс рубля, вернувшись к росту на фоне сообщений об атаках экстремистов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Во вторник йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что предприняли самую крупную операцию с использованием семи дронов против саудовских объектов жизнеобеспечения с начала военных действий в Йемене весной 2015 года.

В среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

В середине недели "в полный рост" встала тема carry trade. ЦБ РФ оценил, что нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле продали на внутреннем рынке РФ валюту на 25 миллиардов рублей, и большая часть этих средств была направлена на покупку ОФЗ на аукционах. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле выросла до 27,1% с 26,2% на конец марта, оценил российский финансовый регулятор.

Госдолг РФ при этом продолжил пользоваться популярностью. Минфин России в среду разместил на аукционах ОФЗ трех серий на рекордные 134,745 миллиарда рублей (про номиналу) при спросе 239,114 миллиарда.

Оказывали поддержку рублю и словесные интервенции. Так, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что негативный сценарий в торговой войне США и Китая хотя и повлечет за собой снижение цен на российские сырьевые товары, однако сильного влияния на курс рубля не окажет.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в стабилизации после трех дней роста. Стоимость нефти также снизила темпы роста после увеличения за несколько дней более чем на 3 доллара за баррель (более 5%). Это стабилизирует курс рубля, хотя и на высоком уровне, поскольку нефть также находится поблизости к максимуму мая.

Несмотря на перевыполнение плана по размещению ОФЗ на второй квартал 2019 года, Минфин РФ продолжит размещение этих бумаг без формального пересмотра ранее заявленного объема. С учетом результатов аукционов 15 мая 2019 год квартальный объем размещения составил 637,9 миллиарда рублей по номинальной стоимости при плане 600 миллиардов рублей. Это должно поддержать спрос на рублевую ликвидность и carry trade в пользу рубля, что даст поддержку его курсу.