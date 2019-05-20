По итогам предыдущей торговой недели индекс МосБиржи вновь приблизился к рекордным за всю историю уровням. Котировки вплотную подошли к 2600 п. Тем не менее в пятницу импульс роста завершился, так как причин для продолжения роста участники рынка не нашли.

Закончилась волна роста и в акциях Газпрома, которые ранее во многом и обеспечили подъем нашего рынка. По мере перехода акций в зону критической перекупленности по техническим индикаторам, а также завершения масштабного шортсквиза, далее мы можем увидеть продолжение коррекции, например, в сторону 185-190 руб. Присоединяться к росту на текущих уровнях не рекомендуется из-за повышенных рисков технического отката.

Свою рекомендацию по размеру дивидендов в конце недели дал совет директоров Сургутнефтегаза. На одну обыкновенную акцию будет выплачено 0,65 руб., а на привилегированную – 7,62 руб. Цифры совпали с ожиданиями рынка, однако традиционно рекомендация совета директоров о высоких дивидендах способствует формированию локального импульса роста, что мы в пятницу и увидели по «префам» (+2,95%). Дивдоходность на уровне около 19,3% не является для нас сюрпризом, так что позитивная реакция должна быть краткосрочной. Всем очевидно, что из-за укрепления курса рубля в следующем году размер дивидендных выплат может существенно сократиться, что в итоге не позволит быстро закрыть дивидендный гэп.

Мы традиционно сравниваем динамику долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets. Так вот, российский рынок акций по-прежнему выглядит существенно лучше своих коллег по развивающимся площадкам. Текущее соотношение RTS/MSCI EM находится на максимальном уровне с февраля 2017 г. Большинство развивающихся площадок в последние дни находились под сильнейшим давлением, но по РТС мы наблюдаем положительную динамику.

В это же время и российский рубль демонстрирует весьма уверенную динамику, если учитывать то, что вот уже четыре сессии подряд в мире растет индекс доллара. При этом также наблюдается уверенный спрос и на российские облигации. Индекс гособлигаций (RGBI) в последние три дня показывает устойчивый рост. К текущему моменту он поднялся до максимальных уровней с августа прошлого года. Наиболее сильно этот тренд сказывается на длинных выпусках ОФЗ с постоянными купонами. Учитывая тенденцию по замедлению инфляции, рост облигаций и соответствующее снижение доходности по ним выглядит оправданным и при сохранении стабильного фона может быть продолжено.

Что касается индекса МосБиржи, то здесь мы не можем исключать локального прокола предыдущего максимума и заскок чуть выше 2600 п., однако не поступательный подъем при текущем фоне сложно рассчитывать. Тем более стоит учитывать то, что в ближайшие недели нас ожидает цикл дивидендных гэпов, который в теории может «вытянуть» из рынка до 100 пунктов. В качестве ключевой зоны поддержки сейчас выступает район 2500-2510 п., который таковым стал после волны распродаж в начале мая. Промежуточная точка опоры по индексу расположена около 2540 п.

Мы не склонны рассчитывать на поддержку российского рынка со стороны западных площадок. В этом плане сохраняются повышенные риски. Зона поддержки по индексу S&P 500 расположена на 2820-2790 п. – в начале прошлой недели мы ее протестировал и отскочили. Но возможна более глубокая просадка.

Потенциальной целью в случае развития среднесрочной коррекции может стать район 2700-2720 п. Факторы, которые могут привести к коррекции, стандартны – ухудшение взаимоотношений США и Китая, проблемы мировой экономики, ослабление динамики корпоративных прибылей.

А вот что касается рынка нефти, то здесь пока еще складывается весьма благоприятная картина, как раз способствующая опережающей динамике российских индексов относительно биржевых площадок других развивающихся стран. Котировки фьючерсов Brent сегодня находятся около $73. Границы выделяемого нами диапазона колебаний $68-75 по-прежнему остаются актуальными.

В пятницу вышли еженедельные данные о количестве активных буровых установок в США. Они вновь сократились, до 802 уст (-3), что является минимальным значением с весны прошлого года. Подобная статистика намекает на то, что прогнозы по скорости роста объема добычи нефти в США вскоре могут быть скорректированы в сторону понижения. Это в свою очередь положительно для нефтяных котировок, так как именно США выступает ключевым игроком, обеспечивающим рост добычи в мире.

При этом естественно есть фактор ОПЕК+, а именно рыночные ожидания корректировки параметров коллективного соглашения по сокращению объемов производства. На выходных было заседание мониторингового комитета (JMMC), на котором было обозначено, что страны картеля выполняют сделку на 168%. Точных ориентиров о том, что будут делать страны ОПЕК+ по результатам предстоящего в июне заседания, дано не было. Но в целом можно предположить, что любой сильный рост цен на нефть будет встречен увеличением добычи. Таким образом, продолжения устойчивого нефтяного ралли при прочих равных ждать не стоит.

На предстоящей неделе будет несколько закрытий реестра под дивиденды. В среду будет последний день для покупки акций X5 Retail Group и TCS Group, в четверг – Детский мир, в пятницу – Qiwi.

Обращаем внимание, что X5 и Детский мир входят в число тех акций, по которым мы ожидаем достаточно быстрого закрытия дивидендного гэпа.

Кроме того, сегодня ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за I квартал 2019 г. у КТК, ТМК, Русагро.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 понимаются на 0,37%, нефть Brent в плюсе на 1,37%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.