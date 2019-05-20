В пятницу торговая динамика была разнонаправленной. Рынок в целом корректировался после роста в предыдущий торговый день, но удержался от сильного падения. Лидерами роста стали акции Россетей (+5,18%), а аутсайдерами — бумаги Интер РАО (-3,17%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65.

Мосбиржа (-1,06%) отчиталась за 1-й квартал. Комиссионные доходы сократились на 2,8% на фоне снижения торговых оборотов. Однако ситуацию выправил рост финансовых доходов. Негативным драйвером стали потери на зерновом рынке, под них были созданы резервы на 2,6 млрд руб. Операционные расходы остались подконтрольны, их частично удалось сократить. Полагаю, что драйвером могут стать операционные результаты за 2-й квартал, рост торговых оборотов приведет к автоматическому увеличению комиссионных доходов, они могут увеличиться до 6,2-6,3 млрд руб. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель 95 руб. на горизонте 3 месяцев.

ВВП России за 1-й квартал вырос на 0,5% в годовом выражении. Замедление связано с сезонным сокращением ввода жилья, снижением цены на нефть и падением инвестиций в реальный сектор. Во 2-м квартале рост может составить порядка 0,8% в годовом выражении, позитивный вклад окажут добывающие предприятия и розничная торговля. Реакция рынка на замедление роста экономики оказалась нейтральной.

Ожидаю боковую динамику или снижение в пределах 1%. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Техническая картина свидетельствует в пользу разворота вниз. Прогноз: диапазон 2550-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.