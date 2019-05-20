Прошедшая неделя могла бы претендовать на звание одной из самых темпераментных и высоковолатильных на прошедшие полгода.

В понедельник Китай неожиданно резко ответил на анонсированные президентом Трампом новые таможенные пошлины, чем не просто испугал американских инвесторов, но и обвалил их рынки. И, судя по последующей риторике Поднебесной, они там совершенно не собираются прогибаться под политику США.

Не стоит удивляться, что неделя началась с обвального падения практически всех биржевых индексов. Впрочем, уже через пару дней со стороны США последовали аккуратные шаги, направленные на продолжение диалога, и биржи восприняли это как повод если не начать существенный рост, то хотя бы вернуть большую часть потерь. Так в итоге и вышло. Американцы, обвалившиеся больше всего, к концу недели почти сумели закрыть понедельничный гэп. Европа, которая не сумела отличиться ни хорошими корпоративными отчетами, ни приличной статистикой, просто проследовала в хвосте, прокатившись на общей волне позитива. Азия, пребывающая в раздумьях, как ей аукнутся торговые войны и чем грозит возможный общемировой экономический кризис, металась всё это время туда-сюда, показав крайне высокую волатильность. И, пожалуй, только российские рынки выглядели достаточно стабильно, тем более, что немалое количество действительно позитивных новостей со стороны отечественных эмитентов вполне способствовало росту.

Лишь в пятницу торги во всем мире проходили относительно спокойно – инвесторы, устав от болтанки предыдущих четырех дней, под окончание недели предпочли перевести дух, даже не особо реагируя на публиковавшуюся статистику. И только азиатские рынки показали заметную волатильность, что вполне объяснимо – американо-китайские торговые войны уже начали приносить свои первые негативные плоды для региона. В итоге в пятницу японский Nikkei225 поднялся на 0,89%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,59%, в то время как китайский Shanghai Composite рухнул на 2,48%, гонконгский Hang Seng обвалился на 1,16%, а южнокорейский KOSPI упал на 0,54%.

Из торговых площадок Старого Света заметно снизился только германский DAX, сильней других росший до этого – он потерял 0,58%, оказавшись на отметке 12239 п. При этом британский FTSE100 опустился на 0,07% — до 7349 п., а французский САС40 упал до уровня 5438 п. (-0,18%). Торги в США начались в целом спокойно, и индексы лежали в неспешном боковом движении, но весьма решительный настрой руководства КНР в отношении анонсированных Америкой пошлин на 200 млрд. долл. оказал негативное влияние на настроения заокеанских инвесторов. Позже добавил масла в огонь и сам президент Трамп, начав в очередной раз рассуждать о величии Америки и угрожать Китаю, отметив, что введенные им пошлины на товары из Поднебесной приводят к тому, что американские компании стремительно покидают КНР. Риторика была на удивление агрессивной – руководитель США заявил, что готов продолжать противостояние, не забыв отметить, что «Китай – это очень мощный конкурент. Они хотят весь мир захватить» (конец цитаты). Неудивительно, что биржевые площадки тут же отреагировали на обострение, пусть и не очень сильно, но стремительно спикировав вниз. В итоге DJIA закрылся на уровне 25764 п. (-0,38%), S&P500 зафиксировал 2860 п. (-0,58%), а NASD COMP – 7816 п. (-1,04%).

Рынки энергоносителей начали неделю с роста на сообщениях об атаке на несколько танкеров в Саудовской Аравии. После того, как выяснилось, что число атакованных судов составляло всего два, да и те не сильно пострадали, нефть начала было снижаться, но ненадолго — в среду прогноз от МЭА по динамике спроса на энергоносители развернул в рынки углеводородов в рост, даже несмотря на то, что данные о недельном изменении запасов сырой нефти показали существенное увеличение. Как ни крути, а геополитические факторы оказались заметно сильней статистических выкладок. В итоге за неделю (на момент окончания торгов на отечественных фондовых площадках) стоимость нефти марки BRENT увеличилась на 1,78%, составив 72,12 долл./барр., а техасская WTI поднялась на 1,91% — до 62,89 долл./барр. Однако за прошедшие выходные фьючерсы на основные сорта «черного золота» заметно подросли и по состоянию на 6:10 утра мск. стоимость североморской нефти BRENT составляет 73,17 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 63,59 долл./ барр.

Рубль, показавший в начале неделю абсолютную индифферентность к динамике энергоносителей, укреплялся большую часть времени, лишь под конец пятидневки перейдя в умеренную коррекцию. Начало периода налоговых платежей, а также крайне успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, придали дополнительного позитивного импульса российской валюте. Так что даже на фоне возросших объемов покупки Минфином валюты в рамках бюджетного правила, рубль большую часть недели рос в цене. В выходные же на рынке ФОРЕКС стоимость российской валюты практически не менялась, несмотря дорожающую нефть, и сейчас, в 6:15 мск., за один доллар дают 64,75 рубля, а евро котируется по 72,23 рубля.

Сегодня ночью Япония представила широкий блок статистики, из которого стоит выделить данные по динамике ВВП за 1-й квартал. Показателем год к году экономика Страны Восходящего Солнца расширилась с 1,6% до 2,1%, хотя рынки ожидали снижения до —0,2%. Квартал к кварталу темпы прироста ВВП увеличились с 0,4% до 0,5%, при том, что эксперты прогнозировали их падение до —0,1%. Иной значимой статистики в течение дня по всему миру не ожидается, но и без неё хватает геополитических новостей, которые вполне могут послужить драйверами на фондовых рынках в начале этой недели.

Большинство фьючерсов на биржевые индексы сегодня ранним утром находятся в слабопозитивной области, и если до начала торгов не последует каких-то действительно важных событий, открытие сессии на отечественных фондовых площадках должно пройти относительно спокойно, вероятней всего с небольшим повышением.