Последние два торговых дня прошлой недели Индекс Мосбиржи так и не нашел поводов для пробития зоны сопротивления 2580-2590 пунктов. И такая картина наблюдается третий раз за последние полтора месяца. Нет никаких оснований ждать, что и сегодня рублевый индикатор вырвется вверх, открыв себе дорогу в район 2620 пунктов. Однако локальные всплески и даже обновления исторических максимумов вполне возможны.

В пятницу российский рынок акций закрывался практически на максимумах американских индексов, который поздно вечером развернулись и пошли вниз. Сегодня фьючерсы на них прибавляют около 0,3%, но все равно находятся ниже уровня закрытия нашего рынка на прошлой неделе.

С другой стороны, сильно, почти на 1,5%, отскочила нефть на фоне разрастания ближневосточного конфликта и пятничной статистики Baker Hughes об очередном снижении числа буровых установок в Штатах, что должно сказаться и на понижении добычи нефти в стране. Сейчас котировки «черного золота» пытаются закрепиться выше 73 долларов за баррель. В принципе, у них есть потенциал роста в район 75 долларов.

Дорожающая нефть частично поддержит российские акции, и мы ждем открытия рынка около нуля, быть может с небольшим снижением.

Для любителей торговли в лонг наиболее интересной бумагой по-прежнему остается «Лукойл», который продолжит отыгрывать решение о выкупе акций для сокращения уставного капитала. У бумаги есть потенциал роста процентов на 5, но далеко не факт, что он реализуется в полном объеме.

«Медведям» стоит продолжать ждать падения «Газпрома», который технически сильно перекуплен. К тому же появилась информация о возможном переносе срока введения в действие «Северного потока 2». По-хорошему, ка минимум к уровню 190 руб бумага должна сходить.

Чуть выше сопротивления 224 руб закрылся в пятницу Сбербанк. Пока нет поводов для его сильного роста, но и шортить одну из самых сильных бумаг российского рынка страшно.

А вот рубль вполне может подрасти еще. Рынок ждет снижения ставки ЦБ и в том числе из-за этого увеличивается спрос на ОФЗ. К тому же приближается налоговый период. Поэтому покупка доллара против рубля пока опасна. Первой целью укрепления российской валюты является отметка 64,10, а более отдаленной – 63,6 руб за доллар, где вырисовыввается сильная линия поддержки дальнейшему снижению пары доллар-рубль.



