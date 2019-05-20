Нефть: понедельник начался с подарка "быкам"
ОПЕК+ видит потребности рынка в сырье, но будет осторожно сокращать запасы черного золота и внимательно следить за хрупким равновесием в спросе и предложении. Это слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, и инвесторы в сырье восприняли их как полноценный «бычий» драйвер. В результате в понедельник утром баррель Brent дорожает на 1,25% и стоит $73,11, что является максимумом с 26 апреля текущего года.
Сейчас, в первом полугодии, работают договоренности стран-членов ОПЕК+ сокращать общую добычу нефти. В последние несколько недель рынок очень занимал вопрос, что будет с этими соглашениями далее, потому что российские представители, как обычно, отмечали необходимость работать в рыночных условиях, а нефтяники Саудовской Аравии и ОАЭ указывали на потребность сектора в сохранении жестких рамок. Теперь ясно, что соглашение будет работать и далее, хотя стоит признать, что в общих чертах оно свою актуальность уже потеряло.
За пределами этих договоренностей есть США, которые работают исключительно в собственных интересах. Это стоит держать в поле зрения.
Дополнительный сигнал о сдерживании сырьевой добычи — это понедельничный подарок «быкам», поэтому Brent может краткосрочно сходить и к $74 тоже.
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