Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2585 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2570, 2560 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2590, 2600 п.

После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить подъем в район 2595-2600 п. Этому способствует явное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.14%) и РТС (-0.53%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их негативная динамика в целом соответствовала неблагоприятному состоянию внешнего фона. Тревожным сигналом для многих зарубежных рынков акций стала смена официальной риторики относительно торговых переговоров между Соединенными Штатами и КНР. Теперь китайская сторона дает понять, что не видит большого смысла в продолжении двусторонних консультаций по указанному поводу, поскольку диалог зашел в тупик.

Что же касается европейских фондовых индексов, то им не пошла на пользу публикация ряда статистических показателей в отдельных странах ЕС. Кроме того, лейбористы и консерваторы в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по поводу условий выхода Великобритании из состава Евросоюза. Межпартийные переговоры на эту тему прекращены.

Стоит упомянуть и про некоторое ухудшение настроений на нефтяном рынке, которое состоялось во второй половине дня. Впрочем, оно произошло скорее по техническим причинам. Контракты на «черное золото» корректировались после заметного трехдневного роста стоимости.

Однако не стоит забывать о том, что геополитические риски в нефтеносном Ближневосточном регионе в последние дни имеют тенденцию лишь к усугублению. Чего стоит, хотя бы, усилившееся военное присутствие США в районе Персидского залива. Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что не хотел бы вести войну с Ираном. Но факты и логика развития событий говорят скорее в пользу дальнейшей конфронтации. Кроме того, в конце прошлой недели стало известно, что Ливия из-за продолжающейся гражданской войны может потерять до 95% объемов добычи нефти.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 26 п. или около 2.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением выделились акции Газпром (GAZP RM, —1.88%). Они начали «разгружать» накопившуюся краткосрочную перекупленность. Напомним, что за три предыдущих торговых дня эти бумаги прибавили в цене около 24%. Стимулом для этого стала новость о предстоящем двукратном увеличении размера годовых дивидендов по указанным бумагам до уровня 16.61 руб. на акцию. Кроме того, «Газпром» увеличил чистую прибыль по РСБУ за 1 квартал 2019 года почти на 63%, до уровня 199.5 млрд руб.

Акции МосБиржа (MOEX RM, —1.06%) продолжают выглядеть слабее рынка после недавнего дивидендного разрыва. В пятницу они обновили свой четырехмесячный минимум на фоне публикации квартальных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль организатора торгов за отчетный период сократилась на 27.8% в сравнении с 1 кварталом 2018 года и на 43.3% в сравнении с 4 кварталом 2018 года.

Бумаги ИнтерРао (IRAO RM, —3.17%) продолжили коррекционный спад после недавнего сильного прироста, связанного с сообщением о предстоящем увеличении их веса в составе индекса MSCI Russia. Пока что указанная новость стала стимулом лишь для краткосрочного увеличения их стоимости. Между тем, на прошлой неделе Группа ИнтерРао опубликовала сильную квартальную отчетность по МСФО. Ее чистая прибыль за 1 квартал 2019 года возросла на 37.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Явным лидером повышения среди голубых фишек выступили дивидендные бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.95%). Они отыграли публикацию итогов заседания совета директоров эмитента. Среди прочих решений совета директоров была озвучена рекомендация акционерам одобрить выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 7.62 руб. Таким образом, их годовая дивидендная доходность может оставить порядка 19.3% от цены закрытия в минувшую пятницу.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Россети-ао (RSTI RM, +5.18%), Россети-ап (RSTIP RM, +3.63%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +3.54%), FIVE-гдр (FIVE RM, +2.93%), Мечел-ап (MTLRP RM, +3.90%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.19%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 вырос на 0.4%.

С учетом существенного утреннего повышения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.