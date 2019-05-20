На развитых рынках выраженной тенденции в последние дни не наблюдается. Тема торгового спора США-Китай остается в центре внимания, но, по большому счету, какой-либо принципиально новой информации по этой теме за последнюю неделю инвесторы не получили. К текущему моменту основным следствием недавнего неожиданного роста торговых пошлин является повышение неопределенности в отношении дальнейших макропрогнозов участников рынка. Пятничный опрос Reuters подтвердил, что «торговая война между США и Китаем увеличила риск возникновения рецессии в США в течение двух лет до 40%», при этом более четверти опрошенных считает сценарий рецессии в США в течение двух лет базовым сценарием.

Негативной новостью на открытии недели стала информация о том, что несколько крупнейших американских компаний (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) приостанавливают поставки своих продуктов китайской Huawei. Тем не менее, каких-либо масштабных распродаж на рынках не наблюдается — китайский Shanghai comp. теряет сегодня около 0,9%, в целом торги в Азии проходят в смешанном ключе. Из событий на текущей неделе выделим выступление главы ФРС Дж.Пауэлла (ночь с понедельника на вторник), публикацию протоколов с последнего заседания ФРС (среда) и выборы в Европарламент (четверг-воскресенье). В целом с учетом некоторого роста цен на нефть внешний фон для российского рынка выглядит преимущественно нейтральным.

Российский рынок акций завершил пятничные торги практически без изменений по индексу Мосбиржи. С начала апреля индекс находится в диапазоне 2500-2600 пунктов, и в конце прошлой недели постепенно подбирался к верней границе. Однако обратим внимание, что рост на Московской бирже наблюдается не столько по широкому рынку, сколько в отдельных фишках. Напомним, что в структуре индекса всего на 4 бумаги (Сбербанк, Лукойл, Газпром, НорНикель) приходится около 50% веса индекса, и корпоративные новости под двум из них (предложение правления Газпрома выплатить сравнительно высокие 16,61 руб/акцию в виде дивидендов, и рассмотрение акционерами Лукойла погашения казначейского пакета акций плюс новый байбек) существенно вытянули индекс вверх.

Сегодня ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней, но при улучшении глобального риск-аппетита видим шансы на тест отметки в 2600 пунктов.



