Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на фоне роста нефти выше 73 долларов за баррель. Поддержку рублю может также оказать начало налогового периода.

ПРОГНОЗЫ

"С учетом существенного утреннего повышения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2585 пунктов.

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка ожидает консолидации индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней, но при улучшении глобального риск-аппетита видит шансы на тест отметки в 2600 пунктов.

Одобрение большинством стран-участниц ОПЕК+ планов продления до конца года ограничений на добычу нефти оказало поддержку ценам на "черное золото" (фьючерсы на Brent торгуются выше 73 долларов за баррель), что может стать фактором усиления спроса в нефтегазовом секторе, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

В то же время он замечает, что укрепление доллара США на мировом валютном рынке (индекс DXY превысил 98 пунктов впервые за две недели) негативно влияет на сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. "На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации в области ниже 65 по паре доллар-рубль", — добавляет он.

"Рубль в течение недели будет находиться под позитивным влиянием подготовки к налоговому периоду, растущих котировок нефти и спроса на российские активы на фоне ухудшения отношений между США и Китаем", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуются в диапазоне 64,05-64,95 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне торговых переговоров США и Китая.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра подрастают на 0,25-0,3%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,9%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,69%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,58%, японский Nikkei 225 — на 0,24%.

Стоимость нефти растет на 1,22% — до 73,09 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия — 1,1207 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу снизился по индексам в рамках коррекции вслед за бумагами "Газпрома" (-1,9%).

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился на 0,14% — до 2577,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1254,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 13 копеек — до 64,78 рубля, евро — на 2 копейки, до 72,23 рубля, следует из данных Московской биржи.