Экономика РФ: не исключено, что уточненная оценка роста за I квартал окажется выше
Согласно первой оценке Росстата, прирост ВВП России в 1к’19 составил 0.5% г/г, что оказалось ниже ожиданий Минэкономразвития (0.8% г/г) и наших достаточно пессимистичных оценок (SGe: 0.6% г/г).
Такое замедление темпов роста ВВП не является сюрпризом и по большей части объяснятся значительным сокращением потребительского спроса. Объем продаж розничной торговли прибавил лишь 1.8% г/г в 1к’19 на фоне повышения НДС и падения располагаемых доходов (-2.3% г/г/). Кроме того, на замедление роста ВВП оказали влияние низкий рост строительства (+0.2% г/г против +5.2% г/г в 1к’19) и сдержанное ускорение роста промышленного производства (+2.1% г/г).
Мы не исключаем, что вторая уточненная оценка может оказаться выше. Однако, общая расстановка сил едва ли изменится. Мы ожидаем, что темпы роста ВВП в 2019 году сохранятся сдержанными (SGe: +1.2% г/г в 2019) на фоне адаптации потребительского спроста к росту цен, а также подготовительного периода по реализации национальных проектов.
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