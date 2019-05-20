Прошлая неделя протекала на фоне обострения отношений США с Ираном, Турцией и Китаем. Последний заявил о введении ответных пошлин и о незаинтересованности продолжать переговоры, а США ограничили доступ Huawei к своему рынку. Индикаторы деловой активности Китая указали на замедление в апреле, оказавшись хуже ожиданий аналитиков. В итоге под давлением глобальных и локальных новостей оказались большин- ство фондовых и валютных рынков EM, включая Китай (курс приблизился к 7/$ НБК провел словесные интервенции в поддержку курса), Бразилию, Турцию, ЮАР и др.

Динамика российского рынка, не в пример аналогам, позитивна, несмотря на возобновление санкционной риторики в США. Минфин разместил ОФЗ на рекордные 135 млрд руб., и участие нерезидентов способствовало укреплению рубля. Приток иностранных инвестиций в ОФЗ ускорился с $2 млрд в марте до $3 млрд в апреле. С начала года нерезиденты вернули в ОФЗ около $9 млрд, выведенные за апреле-декабре 2018 г. Дисконт рубля к аналогам сократился за год с 20% до минимальных 12%. Сейчас фактором поддержки может быть также конверта- ция валютной выручки экспортерами накануне дивидендных выплат мая-июля. При этом часть дивидендов (до 50%) в дальнейшем будет снова конвертирована в иностранную валюту для акционеров-нерезидентов.

Ключевые темы этой недели. Глобальные рынки ожидает непростое начало недели. Ожидаются дальнейшие действия США и Китая в рамках торгового конфликта. При этом смягчающим фактором могут оказаться сигналы мировых центробанков, которые могут отреагировать на рост глобальных рисков смягчением риторики относительно ДКП. На этой неделе выступают представители ФРС (пн), публикуется протокол прошлого заседания (ср), выходят данные по заказам на товары длительного пользования (пт). Сейчас рынки закладывают 40%-ную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. Из прочих мировых новостей можно отметить протокол заседания ЕЦБ (чт) и выборы в Европарламент (чт). Инвесторы не ожидают изменения мягкого подхода ЕЦБ к ДКП.

В России главным ньюсмейкером должен стать ЦБ, представители которого будут делать заявления на протяжении всей недели (пн, вт, чт). За последнее время аргументы в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 7,75% ослабли: инфляция замедлилась с 5,3% г/г в марте до 5,2% в апреле и 5,1-5,2% в мае, ожидания по урожаю улучшились, динамика валютного и долгового рынков лучше ожиданий, рост ВВП резко замедлился с 2,7% г/г в 4К18 до 0,5% г/г в 1К19, значительно ниже консенсуса 1,2% и наших ожиданий 1,1%. Не исключено, что заявления ЦБ о вероятности снижения ключевой ставки станут более уверенными. При этом, мы пока ожидаем 2 снижения ключевой ставки по 25 б.п. до конца года и воздерживаемся от более агрессивных прогнозов. Банки, компании и население склонны накапливать иностранные активы (чистый отток капитала составил $35 млрд за 4М19), население также теряет интерес к рублевым депозитам (рост замедлился до 7% г/г в марте), сезонность платежного баланса РФ и нестабильность внешнего фона также указывают на среднесрочные риски для рубля, а замедление экономической активности РФ, которое вероятно подтвердится и статистикой за 4М19 (пт), имеет отношение скорее к сильно профицитному бюджету (2,7% ВВП за 1К19), нежели к осторожности ДКП. Поэтому на ближайшее время мы верим скорее в некоторое смягчение бюджетной политики, нежели в изменение подхода ЦБ.