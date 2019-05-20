Темпы роста экономики оказались заметно ниже прогнозов… Согласно предварительной оценке Росстата, в 1 кв. 2019 г. рост ВВП России замедлился до 0,5% год к году с 2,7% кварталом ранее. Результат оказался заметно хуже прогноза Минэкономразвития (плюс 0,8% год к году) и нашей оценки (плюс 1,3% год к году).

…в первую очередь из-за замедления в строительной отрасли и сельском хозяйстве. Позднее Росстат представит подробную информацию о динамике ВВП с разбивкой по секторам, но, основываясь на опубликованных ранее данных оперативной статистики за 1 кв. 2019 г., можно утверждать, что основной негативный вклад в динамику ВВП внесли строительная отрасль и сельское хозяйство. При этом существенное торможение в добывающей промышленности, торговле и секторе услуг также сказались на снижении темпов экономического роста в начале года.

Российская экономика может немного ускориться в конце года. Необходимо отметить, что в январе-марте текущего года замедление деловой активности наблюдалось во всех ключевых секторах российской экономики. Так, снижение темпов роста в строительной отрасли обошлось примерно в 0,2 п.п. ВВП, в сельском хозяйстве – еще в 0,1–0,2 п.п. Несмотря на значительно менее выраженное замедление в промышленности, торговле и секторе услуг, торможение деловой активности в этих отраслях «съело» еще примерно по 0,2 п.п. темпов роста ВВП за счет каждой из них. При этом мы полагаем, что, несмотря на краткосрочный рост уверенности производителей в феврале, снижение темпов роста ВВП произошло в основном вследствие сокращения запасов материальных оборотных средств.

Таким образом, резкое снижение темпов экономического роста в 1 кв. 2019 г. было обусловлено преимущественно реакцией бизнеса на увеличение налоговой нагрузки. Дополнительными факторами торможения стали ослабление потребительского спроса на фоне слабой динамики реальных доходов населения, выполнение обязательств по ограничению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также относительно теплая погода, которая негативно отразилась на добыче угля и газа, а также на объемах трубопроводного транспорта.

Поскольку негативные последствия увеличения налоговой нагрузки, как правило, ощущаются в течение значительного промежутка времени, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы экономического роста продолжат оставаться низкими. Однако, при условии отсутствия новых внешних шоков, мы допускаем умеренное увеличение темпов экономического роста в 4 кв. текущего года в результате адаптации бизнеса к произошедшим в начале этого года изменениям. Незначительный позитивный эффект, с нашей точки зрения, может быть также обеспечен за счет начала реализации национальных проектов. Мы ожидаем, что в нынешнем году российская экономика вырастет на 0,7%.