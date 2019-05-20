В пятницу Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО и провела телеконференцию. Чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз на 7%, чему, в частности, способствовал более высокий, чем ожидалось, комиссионный доход. Год к году он увеличился на 11%, что чуть быстрее, чем в предыдущие два квартала. Показатель вырос, несмотря на сокращение общего объема торгов на 4% год к году – в большинстве сегментов повысились средние комиссии. На денежном рынке, например, средние комиссии выросли из-за удлинения срока репо, большей доли репо с центральным контрагентом и повышения комиссий за операции с единым пулом обеспечения. Вклад операций с единым пулом обеспечения в выручку в 1 кв. увеличился до 23% с 19% в 4 кв. и 9% в 3 кв. Чистый процентный доход, напротив, на 3% отстал от ожиданий, год к году сократившись на 10% (впрочем, биржа указывает, что с поправкой на реализованную переоценку портфеля в 1 кв. 2018 г. сокращение бы составило только 2%). Эффективная ставка снизилась на 10 б.п. за квартал до 2,1%.

Рост расходов может быть ближе к нижней границе прогнозного диапазона. Операционные расходы были на 1% меньше рыночных ожиданий, год к году они прибавили всего 6%. Так, довольно небольшим (3%) было увеличение расходов на персонал, кроме того, пока откладываются на будущие периоды расходы по проекту «Маркетплейс». Прогноз руководства по росту расходов на год остался прежним (9–12%), но верхняя граница предполагала более быстрое развитие зернового рынка. По словам менеджмента, фактический рост расходов может быть ближе к нижней границе диапазона. EBITDA без учета поправок сократилась на 25% год к году, скорректированный показатель (на разовые резервы, а также ряд других метрик, в частности, отложенный налог) остался почти неизменным относительно уровня годичной давности.

Новых резервов по зерновому рынку, скорее всего, не потребуется. Как и было объявлено ранее, биржа в 1 кв. создала порядка 2,4 млрд руб. резервов в связи с предполагаемым хищением зерна. Одновременно было распущено 218 млн руб. резервов – это часть, которая была создана во 2 кв. 2018 г. в связи с иском после банкротства брокера (большую часть биржа распустила в 4 кв.). Менеджмент указал, что по зерну резервы покрывают фактические риски и потенциальные, то есть более вероятен их роспуск в последующие кварталы, чем дальнейшее досоздание. Впрочем, более конкретных оценок пока не приводится. Бирже предстоит в этом году обновить свою пятилетнюю стратегию, и дивиденды, по словам руководства, будут производными от этой стратегии. Вместе с тем принцип должен остаться прежним – распределению будет подлежать прибыль за вычетом капитальных затрат и нужд по капитализации банковского сегмента (НКЦ). В части капзатрат менеджмент предположил, что они останутся неизменными в диапазоне 10–15% от чистой прибыли. Мы позитивно оцениваем рост средних комиссий, но в то же время общая динамика бизнеса не выглядит достаточным фактором для среднесрочного роста котировок.