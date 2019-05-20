X5 Retail Group представила дополнительную информацию о новой концепции сети Пятерочка. Как уточнил гендиректор Пятерочки Сергей Гончаров, в настоящий момент обновленный формат проходит тестирование в двух магазинах, на долю которых приходится 60% торговых площадей новой концепции. Основной акцент в новых магазинах сделан на свежей продукции с ограниченным сроком годности, собственной выпечке, услугах экспресс-доставки, а также наличии постаматов, которые размещаются и в других магазинах сети. Стоимость открытия магазина в рамках новой концепции такая же, как и для старого формата (11–12 млн руб.), а расходы на переоформление одного магазина составляют 6 млн руб. По словам Гончарова, к концу 2020 г. на новый формат планируется перевести около 30% магазинов сети, что, по оценкам руководства, обеспечит прирост сопоставимых продаж на 5–10%. Окончательная версия новой концепции будет представлена осенью текущего года.

Предыдущая реновация, запущенная в 2013 г. и завершенная в 2017 г. (по данным INFOline, расходы на перепрофилирование 3 400 магазинов составили 38 млрд руб., а рост сопоставимых продаж оценивался в 10–20%), принес X5 Retail большой успех, позволив компании вернуть себе лидирующие позиции на рынке. С учетом сокращения потребительских расходов и ужесточения конкуренции основной акцент компания делает на продажах продукции с ограниченным сроком годности и предоставлении дополнительных услуг, включая развитие направления собственной выпечки, услуги экспресс-доставки и размещение в магазинах постаматов для получения интернет-заказов. Поскольку новый этап реновации пока проходит лишь в тестовом режиме и ограничивается двумя магазинами, мы полагаем, что ее масштаб будет менее значительным, учитывая, в том числе, намного более высокую базу 2018 г. по сравнению с 2013 г. (с точки зрения качества сети). Также отметим, что рынок не стоит на месте, и для сохранения лидирующих позиций X5 Retail Group необходимо постоянно работать над повышением качества предлагаемых услуг. Однако надо отдать должное тому, что компания действительно пытается следить за рыночными трендами и активно реагирует на изменения конъюнктуры.

По итогам 2019 г. мы прогнозируем рост EBITDA X5 Retail Group на 14%, рентабельности EBITDA – на 7%, а чистой прибыли – на 29% по сравнению с прошлым годом (по нашим оценкам, чистая рентабельность составит 2,1%). Акции X5 Retail торгуются с прогнозными коэффициентами EV/EBITDA и P/E за 2019 г. в 6,1x и 14,8x соответственно, на одном уровне с сопоставимыми российскими компаниями.