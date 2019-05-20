Прошедшая неделя на рынке нефти начиналась довольно выразительным снижением в понедельник после известий о сложностях в торговых переговорах США и Китая. Затем было постепенное подрастание цен, а итогом недели стал рост на два и более процента. Свою роль в подрастании цен нефти сыграло известие о второй неделе снижения добычи нефти в США, которая откатилась вниз от достигавшегося в начале мая абсолютного максимума. Определенный (может быть пока только чисто психологический) вклад в подрастание цены вносит также наблюдающийся тренд на снижение буровой активности в США. Вот и в последнюю неделю количество активных буровых там снизилось еще на 3 штуки. Поэтому интересной остается дальнейшая динамика добычи нефти в США и ее оперативные еженедельные данные. Да и ход торговых переговоров Китая и США тоже остается серьезным и очень динамичным фактором влияния на цены нефти.

Новую неделю рынок открывает продолжением роста цены нефти. Основным впечатлением для них теперь стали результаты очередного заседания Мониторингового комитета ОПЕК+, проходившего в воскресение в Джидде. В материалах по итогам заседания отмечается, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам апреля 2019 г. на 168% против 139% в марте. Первую скрипку в сокращении добычи продолжает играть Саудовская Аравия, которая с начала года была застрельщиком снижения добычи, а по итогам заседания заявила о готовности и в дальнейшем воздержаться от ее наращивания. Более того, министр нефти СА заявил, что страна будет соблюдать квоту по добыче нефти в июле вне зависимости от июньского решения о судьбе сделки ОПЕК+.

Саудовской Аравии невольно, но достаточно активно подыгрывают Иран и Венесуэла — в них добыча снизилась из-за введенных США ограничений. Угроза снижения добычи сохраняется и в Ливии. Пока Ливии удавалось в течение нескольких недель добывать нефть на довольно высоком уровне. Однако риск серьезного перебоя с поставками в Ливии остается довольно высоким. Напомним, что несколько месяцев назад осаждающий Триполи Халиф Хафтар уже пытался путем блокировки (поставки снижались на 0,85 Мб/д) перехватить экспорт нефть с терминалов. Тогда он не смог этого сделать из-за того, что в Триполи заявили о форс-мажорных обстоятельствах, а страны покупатели оказали им активную поддержку. В результате Хафтар отступил после нескольких недель сбоев в поставках. Теперь, если осада Триполи увенчается для него успехом, то новый перехват поставок нефти вновь может сопровождаться очередными перебоями добычи и экспорта. Так что Ливия, наряду с Венесуэлой и Ираном еще может показать резкое сокращение поставок и рынок учитывает такую опцию в ценах.

РФ в апреле-мае тоже снизила добычу и фактически вышла на обещанные уровни сокращения. Во всяком случае, в СА остались довольны динамикой добычи в нашей стране. Однако в России, как раз, сомневаются в целесообразности продления сделки на второе полугодие. Именно под влиянием мнения России к намеченному на июнь заседанию ОПЕК+, наряду с вариантом сохранения сокращенных квот на добычу, предполагается рассмотрение варианта, который позволит отдельным странам использовать в качестве базового уровня при исполнении соглашения максимальный уровень добычи нефти в период с сентября по декабрь 2018 года. Именно агитацией за такой вариант можно рассматривать многочисленные ремарки нашего министра энергетики А. Новака, что на рынке с учетом роста спроса может появиться дефицит предложения в летний период. В результате, по его мнению: «один из вариантов, который может быть, — это постепенное наращивание добычи для того, чтобы обеспечить спрос со стороны потребителей". Так что в предстоящий месяц внутри группы ОПЕК+ будет продолжаться борьба мнений и активное обсуждение различных вариантов продления соглашения. Пока можно констатировать, что, несмотря на сомнения и неопределенности в насыщении рынка нефтью, чаша весов участников проходившего в воскресение совещания склонялась в пользу продолжения и на вторую половину года ограничений добычи странами ОПЕК+. А это поддерживает оптимизм покупателей.