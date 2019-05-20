В минувшую пятницу Росстат представил первую оценку роста ВВП за 1К19 – она составила всего 0,5% г/г и оказалась гораздо ниже 1,2% г/г (консенсус-прогноз), 0,8% (прогноз Минэкономразвития) и нашей сдержанной оценки (+0,6% г/г). Поскольку расхождение с нашим прогнозом не так существенно, нас не удивляет столь низкий показатель роста. Новая поквартальная структура роста ВВП указывает на то, что рост инвестиций в основные средства снизился до 0,2% г/г в 4К18, то есть практически сошел на нет после завершения крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство Керченского моста и развитие инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу. Подтверждением этого факта является слабый рост промпроизводства в 1К19 – очищенный от разового скачка в феврале, он свидетельствует о стагнации в обрабатывающей промышленности.

Другое объяснение это сдержанный рост частного потребления: при том что оборот розничной торговли вырос на 1,8% г/г в 1К19, потребление, отражающее динамику расходов исключительно резидентов – в отличие от оборота розничной торговли, включающего также и расходы нерезидентов – значительно пострадало от повышения НДС. Наконец, нас не удивляет и тот факт, что слабым оказался и рост экспорта в обстановке эскалации торговой войны.

Мы считаем, что слабый рост в 1К19 вполне соответствует более быстрому чем ожидалось замедлению инфляции, которое наблюдается после прохождения ее пика в марте, что также дает нам основания оставаться в рамках нашего прогноз роста ВВП на 0,8%, ожидаемого по итогам 2019 г.