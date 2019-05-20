По итогам пятницы прирост ликвидности на счетах банков в ЦБ составил 5 млрд руб., структурный профицит ликвидности увеличился на 63 млрд руб. По итогам пятницы корсчета банков в ЦБ и депозиты практически не изменились, суммарный прирост составил всего лишь 5 млрд руб. При этом кредитные организации активно сокращали задолженность как перед ЦБ, так и перед Казначейством. Так, была полностью погашена задолженность по валютным свопам на 21 млрд руб. Задолженность же по репо под залог ОФЗ с Казначейством сократилась на 42 млрд руб. Несмотря на повышенный уровень ставок на межбанковском рынке, банки предпочитают использовать поступающую в банковскую систему ликвидность не для размещения на межбанковском рынке, а для погашения имеющейся задолженности. Это еще один аргумент в пользу того, что основной спрос на фондирование на межбанковском рынке формирует небольшое число игроков, причем большинство банков уже не имеют возможности их кредитовать. У основной же части банков обеспеченность ликвидностью остается вполне комфортной.

По оценке Минфина, профицит федерального бюджета за январь-апрель составил 683 млрд руб. Хотя профицит федерального бюджета – лишь часть картины, этот показатель, тем не менее, иллюстрирует, насколько важна роль фискального сектора в стерилизации избыточной ликвидности. Помимо самого профицита, существенна роль и государственных заимствований, за январь–апрель внутренний суверенный и субфедеральный долг вырос более чем на 700 млрд руб. Весь этот отток ликвидности не может быть компенсирован интервенциями ЦБ на валютном рынке (за четыре месяца с начала года этот источник обеспечил поступление ликвидности в объеме 1,1 трлн руб.). Также следует отметить, что нефтегазовые доходы за отчетный период составили 2,7 трлн руб., что равно 32,8 % от годового плана, хотя цена на нефть и курс доллара оказались немногим выше заложенных в бюджете. Это как раз может стать аргументом для снижения прогноза по нефтяным доходам в этом году и сокращению объема интервенций, так что бюджет продолжит оставаться мощным инструментом стерилизации.