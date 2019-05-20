Газпром нефть 21 мая должна опубликовать финансовые результаты за 1К19.

Мы прогнозируем, что выручка составит 581 млрд руб. (-12% кв/кв, +12% г/г) на фоне негативного влияния снижения добычи нефти на 2% кв/кв и сокращения переработки на 10% кв/кв в контексте снижения рублевой цены Urals на 6% кв/кв. Тем не менее EBITDA должна вырасти до 155 млрд руб. (+6% кв/кв, +27% г/г) за счет положительного лага экспортной пошлины, снижения SG &A-расходов с сезонно высокого уровня 4К, перехода Новопортовского на НДД, а также положительного EBITDA-эффекта от отрицательного акциза.

Чистая прибыль должна достигнуть 101 млрд руб. (+30% кв/кв, +46% г/г), отражая сильную динамику EBITDA и прибыль от валютной переоценки, и оказаться заметно выше по сравнению с низкой базой 4К, на которой негативно сказалось обесценение активов в размере 11 млрд руб.

Телеконференция намечена на 21 мая 2019 на 17:00 по московскому времени (15:00 по Лондону). Мы традиционно сфокусируемся на прогнозе по добыче/капзатратам на 2019, на влиянии налогового маневра в переработке и перспективных изменениях, а также на прогнозе по коэффициенту дивидендных выплат в 2019.



