Рост российского ВВП в 2019 году составит 1,5%
Росстат опубликовал первые предварительные оценки роста ВВП за 1К19, в соответствии с которыми годовой рост экономики составил 0,5% в сравнении с 2,7% за 4К18.
Столь существенное замедление динамики соответствует слабым показателям выпуска в базовых отраслях, опубликованным ранее (годовой рост замедлился до 0,7% с 2,5% в 4К18). Если судить по помесячным данным по выпуску в отраслях, то замедление динамики охватило широкий спектр секторов, но больше всего затронуло строительство (за счет эффекта высокой базы сравнения в прошлом году) и торговлю (из-за замедления роста оборота розничной торговли и падения оборота оптовой). Показатели с учетом эффекта сезонного сглаживания указывают на поквартальное снижение — впервые с конца 2017 года.
В то же время, поскольку на первый квартал года обычно приходится меньшая часть ВВП за год (в силу сезонных факторов), улучшение экономической динамики во втором полугодии за счет роста государственных расходов на инфраструктурные проекты и замедления инфляции обеспечит рост за весь 2019 год на уровне 1,5%, по нашим оценкам, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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